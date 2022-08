Borja Iglesias: "El equipo tiene ganas de estar ahí arriba"

El futbolista del Betis Borja Iglesias ha analizado en los micrófonos de Movistar el triunfo de los verdiblancos ante Osasuna.

Líder

"Contentos, sabiendo que a estas alturas es anecdótico pero el equipo tiene ganas de estar ahí y trabaja para ganar partidos. Defendimos bien el resultado. Con 53.000 es más fácil".

Aprendizaje

"Hemos aprendido a trabajar los partidos sea como sea. Defensivamente hemos crecido una barbaridad. Hoy hemos estado muy bien, defensivamente controlamos el partido".

El gol

"Álex me la da al pie, he visto medio segundo para sacar el tiro y contento. Le he pegad fuerte. Aprendo mucho de William y Loren, que tienen un buen zapatazo. Vivo mi mejor momento como futbolista. He pasado por momentos complicados, he madurado y me siento arropado por toda la gente. Estoy feliz de estar aquí".

Expulsión

"Me pilla lejos, golpea el balón. No sé, es lo que hay".