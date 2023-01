Borja Iglesias, sobre su futuro: "Si alguien quiere que juegue en su equipo, que hable con el Betis"

El delantero del Betis, Borja Iglesias, ha ofrecido una interesante entrevista en Libre y Directo, de Radio Sevilla, en el que ha mostrado su punto de vista sobre su situación personal y el interés del Atlético, y otros temas de actualidad del cuadro verdiblanco.

Interés de otros equipos

"Si alguien quiere que juegue en su equipo debe hablar con el Betis, no conmigo. Primero con el club, si no les convencen a ellos, yo estoy muy feliz aquí. Hipótesis hay muchas. Cuando llegué aquí tenía la intención de estar bien desde el principio y no se dio, hubo que revertir cosas. Ahora me hace feliz ser partícipe de este proyecto".

Salida

"Habría que verlo todo. Lo que me fastidiaría sería irme por una necesidad o mal. Ahora mismo creo que juntos estamos muy contentos".

¿El dinero?

"Hay ciertas situaciones en las que hay que valorar cosas personales. Soy feliz con lo que tengo y lo que me viene en los próximos años. Debería ser algo que me moviera otras cosas también. No tomo las decisiones por dinero. Hay que ver la vida que queda por detrás. Soy un afortunado, tengo un buen contrato y me quieren en el sitio donde estoy".

¿Llamada de Simeone?

"Por ahora sólo me llama Manuel (Pellegrini)".

La salida de Álex Moreno

"Estamos un poco a la espera de la resolución. Lo que venga será lo mejor para todos. En cualquier momento nos puede pasar a todos. Algunos se van y otros vienen. Ojalá siguiese con nosotros, pero lo entendemos. Lo que sea bueno para él será bueno para todos. Se lo ha currado mucho".

Favorito en la Supercopa

"Mi favorito es el Betis. Estas competiciones no entienden mucho de dinámicas. Los cuatro equipos tienen muchos argumentos y creo que será una competición bonita".