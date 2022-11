Borja Iglesias: "Creo que hice méritos para haber ido al Mundial"

Los futbolistas del Betis Borja Iglesias y Juan Cruz pasaron por los micrófonos de los medios oficiales del club verdiblanco tras la derrota ante River Plate, haciendo autocrítica.

"Hemos estado muy mal. Yo el primero. Esto es así y hay que intentar sacar conclusiones y afrontar los dos partidos de la gira de la mejor manera posible y seguir creciendo a partir de esto. Era difícil. Fue un partido raro, porque pasan muchas cosas antes y después. No hemos estado bien. Tuvimos algún momento en el que generamos alguna situación, pero en el cómputo general hemos estado incómodo y mal. A aprender", señaló Borja Iglesias. "He tenido una nada más empezar. Intenté levantarla pero el campo estaba muy seo y secó parado el balón. en la segunda parte lo intenté por debajo de las piernas peri no me salió", agregó sobre una clara ocasión que tuvo ante el meta Centurión.

Sobre el hecho de no haber sido elegido para ir al Mundial, el Panda indicó lo siguiente: "He intentado hacerlo lo mejor posible para mi equipo, que es lo importante. Creo que hice méritos para estar en el Mundial, pero esto es muy personal y el seleccionador tomó su decisión y ya está. Yo seguiré ayudando a mi equipo y a partir de ahí veremos qué pasa en el futuro, pero estoy tranquilo y bien".

Mientras, Juan Cruz, cuyos minutos fue lo mejor del Betis en el partido, también espera que en los próximos dos amistosos ante Colo Colo el equipo verdiblanco ofrezca una mejor cara: "Ha sido un partido en el que han jugado muy bien. Nos ha costado entrar en el partido y después, también. Al final la imagen es muy importante. Vamos a salir a gana como en todos los partidos y a ver qué tal se nos da Colo Colo".

"Cuando entras, lo único que quieres es hacerlo bien y aportar. Hoy ha salido bien. Desde pequeño uno de los equipos que me fijé en Argentina es River Plate y más si tengo a mi familia en la grada", indicó el hispano-argentino sobre su actuación personal.