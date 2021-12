Borja Iglesias da negativo y no está descartado para recibir al Celta

El futbolista del Betis Borja Iglesias ha confirmado en un directo en Instagram con el periodista Rodrigo Fáez, en el Team Dux Gaming, que está cerca de volver a los entrenamientos y no está descartado que llegue a tiempo para el partido ante el Celta.

"Hoy he dado negativo en antígenos y mañana tengo el PCR. Si doy negativo a ver si me puedo incorporar. Así que estoy bien", ha indicado Borja Iglesias al ser preguntado por su estado de salud en estos momentos tras varios días confinado por el virus.

"Yo estuve un par de días complicados pero podía entrenarme y lo he hecho. Ayer y hoy hice doble sesión. Me encuentro bien", ha agregado Borja Iglesias.

Por último, el punta gallego rememoraba cómo se enteró de su positivo: "Me pilló en Madrid cuando iba a grabar el programa de La Resistencia y tuve que volver en coche desde Madrid. Fue un poco rollo. Solamente di yo, no Bellerín. No tenía ningún síntoma, no me sentía mal. En el antígeno me lo hice de control y me saltó al momento".