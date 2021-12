Borja Iglesias: "Las negociaciones han sido sencilla, me siento querido y feliz en el Betis"

El futbolista del Betis Borja Iglesias ha pasado por los medios oficiales después de anunciarse su ampliación de contrato con los verdiblancos hasta 2026.

El delantero gallego ha indicado lo siguiente:

Renovación dos años

"Mi sentir es de ser muy feliz. Aquí estoy muy contento y me gusta seguir mucho tiempo aquí y ayudar al Betis a crecer. Siempre me he sentido muy querido y respaldado. Quería agradecer a la gente que cuando no me salían las cosas estuvieron a mi lado. Estoy muy feliz".

Negociaciones

"Han sido muy sencillas. Cuando ellos me llamaron para proponerme esta ampliación estaba convencido y muy contento, en cuestión de unos días lo dejamos solucionado. Cuando estás a gusto en un sitio es fácil llegar a esos acuerdos".

La ayuda de la afición

"Siempre me he sentido muy querido. A pesar los momentos complicados siempre me he sentido respaldado y apoyado. En ese sentido, cuando trabajas pensando en que las cosas van a llegar y mejorar, y con ese apoyo tanto el club como de la plantilla y de la afición, es mucho más sencillo. Quería dar las gracias y decir que estoy muy feliz".

Ambiente vestuario

"Eso es fundamental. Cuando la dinámica del grupo es positiva es porque hay muchas cosas detrás. Ese ambiente y esas ganas de ver triunfar al de al lado y trabajar para encontrar nuestro momento es muy positivo. La dinámica de este estilo hace el trabajo más ameno y la gente lo vive a una intensidad mayor".

Retos

"Creo que tenemos un medio año apasionante. Estamos bien, venimos de hacer el trabajo de una manera muy buena, pues se ha asentado una base para lo que viene. Somos ambiciosos. Estamos en las tres competiciones bien posicionados. Tenemos una ronda más en Europa que será complicada pero vamos a trabajarla, seguir en la Copa pese a la dificultad que tiene y luego en la Liga seguir posicionados en donde estamos. Hemos demostrado que tenemos capacidad para estar ahí tenemos que ser ambiciosos y pensar en puestos importantes. A nivel personal, que el Betis gane partidos".

Vestuario expectante

"Tenemos varios frentes abiertos. Sabemos que no tenemos mucho tiempo para disfrutar una victoria ni par sufrir una derrota, ya que a los tres días estamos compitiendo de nuevo. Estamos enfocados en el día a día, pero con la mente abierta y viendo la cantidad de situaciones que tenemos para seguir creciendo".

¿Llegas para jugar ante el Celta?

"Lo que el test permita, cuando de un par de negativo ahí estaré. Estoy entrenando, me encuentro bien y con ganas de reincorporarme al equipo. Mi intención en cuanto pueda es estar al cien por cien. Es un partido especial, pero si no es para este partido espero que bien para el siguiente".