El delantero del Betis Borja Iglesias ha dejado la puerta abierta de cara a llegar a tiempo para el encuentro del próximo domingo ante el Barcelona, aunque todo dependerá de cómo vaya evolucionando el tobillo derecho en los próximos días.

Así lo ha expresado en Cope Sevilla, donde ha tratado más asuntos:

Tobillo

"Tiene buena pinta la cosa. El susto fue grande, pero poco a poco va mejorando. A ver cómo evoluciona el tobillo. A ver cómo va estos días y luego se decidirá. A mí me encantaría jugar, aunque es cierto que hay que esperar a ver cómo es esa evolución estos días porque lo importante es estar bien. Yo me apunto siempre a jugar y llevo días trabajando por las tardes, pero la lesión está ahí y la inflamación tiene que disminuir, hay que cuidarse estos días y a ver qué pasa".

Sensaciones

"Las sensaciones son buenas. La realidad es que desde que he llegado me he sentido bien, tratado por la gente del club y compañeros y tengo ganas de devolver ese cariño en el campo".

Derrota

"Fue un día complicado. Se nos dio todo al revés. Teníamos ganas de estrenarnos bien delante de nuestra gente. Teníamos ganas de ser protagonistas. En el inicio cambió todo. El equipo trabajó bien con diez y tuvo situaciones hasta para ganar el partido. Ahora, a pensar en este partido ilusionante y tenemos capacidad de sobra para ir a Barcelona y hacer un buen partido".

Goles

"Obviamente es uno de los objetivos y cuando haces una buena cifra intentas superarla. El año pasado fue buena y ojalá pueda llegar a esas cifras y mejorarlas".

Fekir

"Es un jugador de mucho talento. Es un jugador apetecible para el aficionado y sus compañeros, pero hay jugadores de mucho nivel. A nivel técnico, muy capacitado. Nos hará disfrutar y podemos disfrutar mucho este año".

Selección, prelista de Robert Moreno

"Me encantaría. La idea de estar en la selección para mí sería increíble. Es un sueño por el que se trabaja y lucha y si no llega, estar preparado al cien por cien. Los jugadores que van son de mucho nivel y si el seleccionador considera que tengo que estar, encantado, y si no, pues a seguir trabajando. Estoy muy feliz de estar en esa prelista de 52".