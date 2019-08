El Betis ha presentado a su fichaje más caro del verano, el delantero Borja Iglesias, y lo ha hecho con el presidente, Ángel Haro, el vicepresidente, José Miguel López Catalán, y el coordinador del área deportiva, Alexis Trujillo, como maestros de ceremonias, dentro de esas nuevas presentaciones que viene realizando el club verdiblanco.

"Hoy es uno de los días más felices de este verano. Era raro el día que no mandaban un panda por el móvil. Es el delantero que deseaba el Betis. Estamos convencidos de que será el inicio de una gran etapa para ti y para el Betis. La pasada temporada no estuvimos acertados con el gol, generamos ocasiones y no las aprovechamos. Ahí se nos escaparon los puntos para meternos en Europa. Por fin está aquí el atacante que deseábamos. Ha sido una garantía de gol en todos los equipos, el Celta, el Zaragoza y el Espanyol. Queremos que siga creciendo en el Betis. Tendrá gente por detrás que generará ocasiones de gol, vas a encontrar mucha calidad para que tengas balones y meterlos en la red", ha comentado el presidente, que también ha hablado de la negociación: "Ha sido largo y trabajado el proceso. El Espanyol y el Betis han defendido sus intereses. Tenemos el convencimiento de que las relaciones entre las entidades seguirán siendo tan buenas como siempre".

Además, Ángel Haro ha resaltado el factor humano. "Las cualidades deportivas las conocéis todas. Me quiero detener en su calidad humana, siempre hablaban maravilla de él, pero las previsiones se han superado con creces. Es un chaval sencillo y educado, se va a adaptar muy fácilmente. Desde el miércoles ha entrado el Panda en la vida del Betis. Vienes de una tierra muy ligada al Betis, tanto con entrenadores y jugadores. Aunque para gallego el presidente que cambió nuestra historia y le da nombre a nuestro estadio. Ojalá podamos seguir su ejemplo y poner el Betis a la altura de los béticos", ha comentado el máximo dirigente, que también confía en anunciar otro fichaje en breve: "Añadimos un elemento muy importante a la plantilla, estamos trabajando para traer el lateral izquierdo. Nos quedarán dos semanas para ver las oportunidades de mercado. El dinero está en el terreno de juego, estamos ajustando el límite que nos marca la Liga, pero queremos continuar con el crecimiento con responsabilidad".

También ha tomado la palabra Alexis Trujillo, que ha destacado las cualidades deportivas del delantero. "Es un día de inmensa alegría, se ha hecho esperar mucho. Hablar de Borja es fácil, es un jugador que llevamos mucho tiempo buscando dentro de nuestro club, que nos dé presencia en el área, que los defensores rivales tengan respeto de nuestros delanteros. Hace lo más difícil del fútbol, que es hacer gol. Es muy solidario en el esfuerzo y en el trabajo defensivo. Lo más importante es que viene con una ilusión terribles y nos ayudará a crecer. En el plano personal nos habían hablado muy bien de él, nada más conocerlo nos llevamos una alegría, todo lo que nos habían dicho se queda por debajo. Viene con una idea clara de crecer e intentar alcanzar las cotas más altas posibles. En el fútbol es fácil cuando se consiguen objetivos quedarte en el equipo donde los has conseguido, pero desde el primer minuto has aceptado el reto y embarcarte en nuestro proyecto. Desearte que tengas muchos éxitos con nosotros", ha comentado el canario.

El propio Borja Iglesias también ha expresado sus primeras palabras como bético: "Estoy muy contento de estar aquí y agradecido al club por la confianza puesta en mí desde el primer día. Me he sentido muy querido. También quiero agradecer al Espanyol, no era una situación sencilla pero han defendido sus intereses. Si hablamos de pilares de fundamentales son mi familia, mis amigos, mis agentes... Han llevado un verano complicado, gracias por todo", ha dicho el delantero, que ha destacado su ilusión por su fichaje por el Betis: "Desde la primera vez que me llamaron estoy ilusionado, tenía muchas ganas de estar aquí, el verano ha sido largo para todos, pero ha llegado al punto que todos queríamos. Estoy con ganas de devolver con trabajo e ilusión, el cariño y la confianza puesta en mí. Espero que todo salga bien, vamos a trabajar mucho para ello. Mucho Betis".