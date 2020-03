Los jugadores del Betis siguen con sus diferentes planes de trabajo individualizados desde sus respectivos hogares, donde están viviendo la experiencia de entrenar en casa, lejos del día a día habitual, como bien explica Borja Iglesias.

"Por ahora lo llevo bien. Se hace raro no ir a entrenar ni compartir la rutina con los compañeros, pero preparas por la mañana el entrenamiento, luego haces algún juego, lees un rato y al final se van pasando los días. Tenemos un trabajo de entrenamiento individualizado y lo hacemos en casa para que cuando se reanude esto estar más o menos en forma", dijo el punta en El Transistor de Onda Cero.

"Tenemos un pequeño protocolo a seguir, nos tomamos la temperatura mañana y noche, remarcar las sensaciones que podemos tener... Y lo están planificando muy bien todo sobre la marcha. El plan de trabajo es especializado para cada uno. A cada uno nos preparan la comida echa al día para controlar la alimentación y tenemos guías para hacer las cenas. Están haciendo muchas cosas y es una pasada cómo trabaja el club y se moviliza para todo lo que necesitamos", agregó el punta gallego, que analizó el tema de mantener el peso: "Están en una dieta, el nutricionista ha ido personalizándola y creo que ya estará todo solucionado. Por ahora no he engordado, no ha cambiado mi alimentación nada y estoy entrenando aunque sea solo. Es distinto, pero lo hacemos todo más específico. Hago trabajo de abdominal, un poco circuito de fuera para el tren superior e inferior, salidas cortas en el jardín…".

Por último, Borja Iglesias confía en que todas estas medidas beneficiarán al equipo verdiblanco a la vuelta al trabajo: "Creo que se notará algo a la vuelta, los primeros días de entrenamientos serán extraños, pero si seguimos estas medidas creo que facilitarán mucho la vuelta al trabajo. Esto puede darte cierta ventaja al volver".