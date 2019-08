El Betis celebró ayer la presentación más deseada del verano, la de su delantero Borja Iglesias, el hombre llamado a marcar los goles. "Por fin está aquí el atacante que deseábamos", aseguró el presidente, Ángel Haro, con una sonrisa de las que sólo salen cuando un logro se consigue con esfuerzo. "Ha sido un verano muy intenso para todos", admitió el propio jugador, que mantenía contacto directo con Rubi mientras ayudaba al Espanyol en la Liga Europa.

No ha sido fácil la llegada del Panda. Desde que este periódico adelantase el interés del Betis el pasado 19 de junio han transcurrido dos meses de negociaciones entre clubes y con las dificultades económicas propias de una operación que supera los 28 millones de euros. "El Betis y el Espanyol han defendido sus intereses. Ha sido un proceso largo y trabajado", indicó Haro, después de que Chen Yansheng, el dueño del Espanyol, se mantuviera firme en sus pretensiones, aunque finalmente aceptase cobrar en tres plazos pero todos en un mismo año.

"No mienten los que dicen que era muy feliz en el Espanyol. He crecido mucho allí, pero tenías ganas de aceptar este reto y sumar en este proyecto. Desde la primera vez que me llamaron estoy ilusionado, tenía muchas ganas de estar aquí. El verano ha sido largo para todos, pero ha llegado al punto que todos queríamos", aseguró Borja Iglesias, al que no le asusta esa responsabilidad de marcar: "Es algo muy bonito que te pidan hacer goles, es lo que más nos gusta a los delanteros. No es sencillo, hay que tener algo de fortuna, pero voy a ayudar al equipo en lo que necesite. Tenemos un equipo muy competitivo y de calidad, seguro que disfrutaremos mucho".

Previamente, el presidente bético había expresado el sentir de la entidad con su fichaje, con la esperanza de que el gallego acabe con el problema del gol. "Es el delantero que deseaba el Betis. Estamos convencidos de que será el inicio de una gran etapa para ti y para el club. La pasada temporada no estuvimos acertados con el gol, generamos ocasiones y no las aprovechamos. Ahí se nos escaparon los puntos para meternos en Europa. Ha sido una garantía en todos los equipos en los que ha estado, el Celta, el Zaragoza y el Espanyol, y queremos que siga creciendo en el Betis. Tendrá gente por detrás que generará ocasiones. Vas a encontrar mucha calidad para que tengas balones y meterlos en la red", expresó el presidente, que también destacó la calidad humana del punta: "Siempre nos hablaban maravillas de él, pero las previsiones se han superado con creces. Es un chaval sencillo y educado, se va a adaptar muy fácilmente. Desde el miércoles ha entrado el Panda en la vida del Betis".

"Estoy a disposición del míster, ya he competido en partidos oficiales y me siento bien. Si considera que estoy apto, adelante, aunque es algo que se reservará para él. Me dedico a estar a punto y que él decida", indicó Borja Iglesias sobre su posible presencia en el equipo en el estreno liguero. "Pensamos en el inicio de la Liga, en el Valladolid, en ganar los primeros tres puntos. Lo que hablamos es de luchar por entrar en Europa, vamos a pelear por ello. Personalmente, quiero seguir en crecimiento, seguir aportando y ojalá sigan saliendo buenas temporadas como las últimas", añadió sobre los objetivos marcados y antes de referirse a los béticos: "Quiero darles las gracias, desde que empezó a sonar mi nombre la gente se ha volcado conmigo. Me he sentido muy respaldado por ellos. Quiero devolverles ese cariño".

"Es un jugador al que llevamos mucho tiempo buscando, que nos dé presencia en el área, que los defensores rivales tengan respeto de nuestros delanteros. Hace lo más difícil del fútbol, que es el gol, pero también es muy solidario en el esfuerzo y en el trabajo defensivo", lo definió el coordinador del área deportiva, Alexis Trujillo, que confía en que el gallego sea esa garantía para el gol.