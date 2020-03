Los jugadores del Betis, como el resto de clubes españoles, continúa realizando un plan específico de trabajo, después de que se suspendiera el campeonato por la pandemia del coronavirus Covid-19. Eso sí, la plantilla verdiblanca se encuentra sin síntomas y a la espera de las decisiones que se tomen en las próximas semanas.

"A nosotros de momento no nos han hecho ninguna (prueba de Covid-19, sólo se harían en caso de que alguno tuviese algún síntoma. Nosotros tenemos la directriz de tomarnos la temperatura dos veces al día, y si hay algún síntoma sospechoso, debemos avisar de forma instantánea, pero ya te digo que de momento estamos todos bien", ha comentado Borja Iglesias, en una entrevista concedida a Marca.

"Me siento afortunado de no ser yo el que tome la decisión, sinceramente, porque creo que es un marrón. Creo que se tome la que se tome, siempre habrá gente a la que le parezca mal y será un momento polémico, estoy seguro. No sé cuánto se alargará esto, pero el mayor problema que le veo es la incertidumbre, no puedes planear nada... Ésa es la dificultad. Está claro que habiendo aplazado la Eurocopa al año que viene podremos acabar la temporada más tarde, pero igualmente mando ánimos y suerte a los que tengan que tomar la decisión final", ha asegurado el delantero sobre la reanudación de la Liga. "Sólo Pienso en volver a mi mejor nivel, sobre todo de cara a portería. Estoy viviendo una temporada rara, porque tengo unas sensaciones muy buenas, estoy cómodo y creo que aporto mucho al equipo, pero no estoy acertado en la portería rival. Creo que no estoy teniendo muchas situaciones de gol y, las que he tenido, no las he enchufado. Esto también es una especie de reset para mí, así que fíjate en lo de la Eurocopa, esto puede cambiar mucho. Yo ahora quiero estar lo mejor posible para ayudar a mi equipo y el resto ya se sabrá, si Luis Enrique cree que puede aportar... pues sería increíble", ha añadido el gallego sobre la posibilidad de jugar con la selección.