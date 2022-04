La visión de Bravo sobre el futuro de Pellegrini y la selección de Chile

El portero del Betis, Claudio Bravo, en una entrevista en TNT Sports recogida por el medio chileno La Tercera, ha sido claro a la hora de hablar sobre una posible vuelta de Manuel Pellegrini a la selección chilena y también sobre la opción futura de jugar en Colo-Colo.

"Hemos conversado con mucho respeto acerca de esto. Sé que él siente una gran admiración por la Selección. Sería un broche de oro para su carrera el llevar a Chile a una copa del mundo", comentó Bravo, aunque en estos momentos no ve a Pellegrini dirigiendo a Chile: "He visto sus declaraciones y para que él llegue tienen que pasar muchas cosas y mejorar otras. Hacer una planificación completa, y no solo a nivel de Selección, sino que también a nivel de clubes. Él podría ser el encargado de esa reformulación, pero no me lo imagino trabajando allí, porque sería una pelea constante, disgustos a diario. Lamentablemente en Chile no funcionan las cosas como acá".

Futuro de Bravo "Sé como funciona Colo Colo, llegué con 10 años ahí, es el equipo de toda mi vida, de mi familia y cómo no voy a querer volver; pero para eso tiene que generarse ese espacio, no quiero llegar a estorbar"

Además, pese a su continuidad en el Betis otra temporada más, Bravo fue claro a la hora de hablar sobre una futura etapa en Colo Colo: "Yo también he sido claro en este aspecto, porque tampoco quiero llegar a un lugar en donde a lo mejor pueda generar una pared. No quiero tapar a nadie".

"He estado muchas veces en Chile y siempre he tenido la puerta abierta para conversar. Es cosa de invitarme, nos tomamos un café, hablamos si existe un proyecto o una idea. Sé como funciona Colo Colo, llegué con 10 años ahí, es el equipo de toda mi vida, de mi familia y cómo no voy a querer volver. Pero para eso tiene que generarse ese espacio. No quiero llegar a estorbar", agregó al respecto Bravo.