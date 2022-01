Bravo se lesiona en la derrota de Chile ante Argentina

El portero del Betis Claudio Bravo se lesionó en la derrota de su selección ante Argentina (1-2) en partido valedero para la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Bravo se lesionó a la media hora de juego, con problemas físicos en la pierna izquierda que están a la espera de pruebas médicas para conocer exactamente el alcance de la lesión. Sin embargo, no fue hasta el minuto 35 cuando el meta bético fue cambiado por Cortés, estando desafortunado en el segundo gol argentino.

Martín Lasarte, seleccionador de Chile, descartó a Bravo para el siguiente partido ante Bolivia. "No he tenido oportunidad de hablar con Claudio y los médicos. Pero por la circunstancia que se dio, se debe tratar de una lesión que le impedirá competir en el próximo partido", señaló Lasarte, que también explicó la tardanza en el cambio de porteros: "No tenía claro lo que ocurría hasta que alguien me comentó que tenía una molestia, un dolor grande. Me moví del lugar donde estaba, me acercé a él y le grité para hablar, y me hizo el gesto del cambio. Y ahí lo que tardamos en que entrara Brayan".

Así, en estos momentos Claudio Bravo, que recientemente se unía al trabajo con sus compañeros tras superar una lesión de aductor sufrida en el partido ante el Ferencvaros en Heliópolis, es seria duda para ell partido de Copa ante la Real Sociedad.

Por otro lado, Andrés Guardado disputó 54 minutos del triunfo de México ante Jaimaca (1-2) en un partido en el que el jugador verdiblanco sufrió una durísima entrada por parte de un rival que fue expulsado ante tal acción.

En lugar de Guardado entró Lainez, que disputó lo que restaba de encuentro con total normalidad, gozando de minutos de juego en la victoria de su selección.