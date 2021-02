Cervera: "El Betis te intenta ganar con el balón"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, ha destacado en sala de prensa las virtudes del Betis, su rival del próximo domingo, tratando también otros temas interesantes.

Momento del Betis

"Veo bien al Betis, es uno de los equipos con mayor posesión de la categoría. Las bajas de ellos nos ponen en duda porque no sabemos quién puede jugar en su sitio. Es un equipo que mantiene la posesión, te intenta ganar con el balón. Es un equipo peligroso y bueno. A su estilo es un buen equipo”.

Evitar goles en contra

"Para ganar hay que marcar goles y que no te marquen goles, es según por donde lo veas. Yo lo veo por la segunda parte del argumento. Nosotros no marcamos cuando queremos, pero cuando nos ponemos a que no nos marquen lo conseguimos más fácil. Nos falta un buen primer pase después del robo, conseguir defender con menos gente, y eso de momento no lo tenemos. Si robáramos más adelante y que el primer pase sea bueno, haremos más goles como hacíamos en Segunda. Ahora es diferente. Ponernos a querer tener la razón de que podemos hacerlo es una equivocación que he aprendido en este mes. El fútbol es marcar goles, sí, pero también es que no nos los marquen".

Necesidad de defender

"Cuando hay algún partido en el que acabamos goleados, los mismos jugadores me lo dicen. Cuando el Athletic se pone por delante, mando al equipo hacia arriba y jugadores de la grada me dijeron que tranquilo, es una anécdota que puedo contar. Cuando vamos al Camp Nou, en el descanso íbamos perdiendo, nos reunimos el cuerpo técnico y decidimos que teníamos que seguir atrás. Si nos marcan el segundo estamos fuera. Tenemos que estar siempre en el partido, y la única forma es esta".

Semana tranquila

"Una semana un poco más tranquila porque el resultado al final fue bueno. Empatar donde empatamos no es fácil, no lo hacen muchos equipos, pero la trayectoria en punto no es bueno y tenemos que sumar. Poco a poco nos vamos dando cuenta todos de cómo tenemos que hacer las cosas para conseguir los puntos que nos hacen falta. Eso es bueno. Lo más positivo de esta semana es que nos hemos dado cuenta de que a la hora de sumar tenemos que ser más simples. Ya el día de mañana buscaremos otras cosas".

Salvi y Fali

"Salvi está bien. Entrenó, hizo un despliegue fantástico. Salió el otro día para que en esa banda no nos crearan problemas con Jordi Alba. Estuvo renqueante al principio de la semana, pero está bien. Fali es un jugador comodín para nosotros porque lo puedes poner donde quieras. Es mejor en una posición que en otra, por supuesto. Es un jugador que nos da mucho en el campo por lo que transmite y porque lo hace bien en muchas posiciones. Sabe jugar al fútbol. Es de esos que los entrenadores siempre queremos. Fali nunca pone impedimentos a la posición que le digamos".