Betis-Cádiz y la cautelar a Canales

DEFINIR el partido de este Domingo de Resurrección en Sevilla con el adjetivo de trampa es como tirar de tópicos. La visita del Cádiz a Heliópolis no puede calificarse de tal manera porque a nadie sorprenden a estas alturas de la vida el cúmulo de dificultades que suele oponer el equipo amarillo en cada cita. Equipo que sabe a qué juega, que no se sale ni un adarme de su papel y que se las avía solo para vender cara su piel.

Y, además, la tropa de Sergio llega herida a causa de la derrota sufrida hace una semana en Carranza ante el Sevilla. Una derrota que lo devolvió a primera fila de brocal de ese pozo al que todos temen, por lo que esta tarde es seguro que saldrán con toda la cuerda dada a fin de dificultarle las cosas al Betis. Y que conste que también el equipo verde, blanco y verde sufre por las heridas que recibió el domingo en el Manzanares cuando el empate se daba por más que posible.

Partido importantísimo para el Betis, si es que hay algún choque que no sea vital para los de Pellegrini en su afán por vivir al sol del Viejo Continente. Los ladridos del Villarreal se oyen cada vez más cercanos y lo mismo le ocurre a la Real con el Betis, con lo que llegamos a la conclusión de que no hay partido intrascendente. Y en esas estamos cuando andamos en un tiempo avant match de lo que se dio en llamar infundadamente con el pomposo calificativo de derbi.

Es mucha la distancia clasificatoria entrambos litigantes de esta tarde en Heliópolis, pero son once contra once y los once que vistan de amarillo intentarán quitarle la pelota al Betis para que se atenúe la diferencia. Y en el ínterin de la cuestión entra el asunto Canales y esa cautelar que muchos cuestionan por la posibilidad de que se vuelva en contra en un futuro no muy lejano sin percatarse de que lo auténticamente importante en fútbol es el presente. Betis-Cádiz, oé.