Betis - Cádiz, ganar para seguir creyendo

Mucho en juego hay este Domingo de Resurrección en el Benito Villamarín. No se trata de que ni uno ni otro resuciten, ya que ambos conjuntos están muy vivos en las respectivas luchas por sus objetivos, pero las oportunidades cada vez son menos y los partidos empiezan a cobrar una importancia vital. Y en su casa, con sus más de 50.000 fieles que no fallan cada partido, puede estar la clave del sueño Champions del Betis. No dejarse puntos será vital para mantener sus opciones, especialmente en esta serie dos encuentros que afronta en su estadio de forma consecutiva ante rivales que pelean por salvarse de la quema.

Mejor recibirlos ahora que más adelante, cuando cada choque sea ya a vida o muerte. Y el primero será esta tarde (16:15) frente al Cádiz –después llegará el Espanyol–, un equipo que, desde la defensa, se ha hecho fuerte y que le complica la vida a cualquiera.

Es consciente de ello Manuel Pellegrini, que podrá tirar de la creatividad de Canales para encontrar los pocos espacios que deje un rival que llegará con la idea clara de darle el balón al cuadro bético, encerrarse atrás y salir con rapidez a la contra o aprovechar alguna acción a balón parado, cuando se igualan las fuerzas.

El Betis afronta la cita tras perder en el último suspiro en el Metropolitano, aunque la cuarta plaza de la Real Sociedad sigue a tiro y mantenerse en la pugna obliga a los verdiblancos a volver a ganar en Heliópolis, donde viene mostrándose muy seguro desde que el Celta ganase por 3-4 en un partido loco. Desde entonces, dos triunfos y un empate, ante el Real Madrid, con la máxima de dejar su portería a cero a sabiendas de que los Borja Iglesias, Canales, Luiz Henrique, quien recuperó la titularidad el pasado fin de semana, Ayoze o Juanmi tendrán alguna ocasión de gol.

Será clave en el choque la clarividencia que pueda mostrar Canales, acto para el servicio después de obtener la suspensión cautelar de su sanción de cuatro partidos, de la que ya cumplió uno. El cántabro, sin Fekir, es decisivo en el juego de ataque verdiblanco y su baja se notó en el Metropolitano, donde el Betis apareció poco por el área rival más preocupado de no perder el orden ni la concentración atrás.

Pellegrini podrá contar con Canales, el faro en ataque, tras la concesión de la cautelar, como a Iza Carcelén

Con Rui Silva ganándose a diario el sitio en la portería, ya sin más competiciones en las que pensar que LaLiga, Pellegrini rotará menos y mientras pueda deberá tirar de su columna vertebral, con Luiz Felipe y Pezzella en el centro de la defensa y Guido Rodríguez y William Carvalho, en la medular. Canales, mientras puede, debe liderar la ofensiva bética junto a Borja Iglesias y, a partir de ahí, vendrán los cambios del técnico. La lesión de Sabaly le da la titularidad Ruibal, cumplidor siempre, mientras que Víctor Ruiz ha estado ausente en las últimas sesiones de esta semana por molestias. Pellegrini, además, recupera a Guardado.

El Cádiz, por su parte, llega tras ver rota una racha de cuatro partidos sin perder en la que empató en Anoeta y en Almería, lo que muestra la dificultad que entraña el duelo. Sergio González podrá contar con Iza Carcelén, con la cautelar como Canales, aunque no con el portero Conan Ledesma, sancionado con cuatro partidos por los mismos incidentes acaecidos frente al Getafe.