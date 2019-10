El Betis comenzó la temporada con un calendario propicio para obtener un bagaje de puntos mucho mejor que el que tiene en estos momentos (9 de 24), pero los verdiblancos han reflejado en las primeras ocho jornadas del campeonato los problemas que evidenciaban ya en pretemporada.

Y ahora, tienen por delante una cuesta importante en el calendario, hasta el tercer y último parón de Liga, ya en noviembre, con cinco encuentros por delante (tres como visitante y dos en el Benito Villamarín) en los que demostrar que son capaces de reaccionar para, primero, abandonar los puestos próximos al descenso (ahora son decimosextos) y, segundo, para meterse en la pelea por las plazas europeas.

"Ya sabíamos que íbamos a empezar en casa y siempre me ha gustado más. No son matemáticas que te hacen ganar pero estoy contento de debutar en el Benito Villamarín contra un ex equipo como es el Valladolid (...). Nos fijamos más en las primeras jornadas, de cuatro tres son en el Villamarín. Si el equipo empieza bien, con esos partidos en casa, podemos lograr un buen botín de puntos", comentó Rubi el día que se sorteó el calendario, pero los resultados hasta el momento no han sido positivos: 2 victorias (2-1 al Leganés y 3-1 ante el Levante), 3 empates (1-1 frente al Getafe, 0-0 en casa de Osasuna y 1-1 ante el Eibar) y 3 derrotas (1-2 ante el Valladolid, 5-2 en el Camp Nou y 5-1 en Villarreal).

Con el regreso ya de la competición, el Betis enfrentará a cuatro equipos que están, en estos momentos, en zona europea y a uno con el que se encuentra empatado a puntos en la tabla. El primero al que se medirá, de esos cuatro de arriba, será la Real Sociedad (quinta), el próximo domingo 20 de octubre (14:00) en el Reale Arena.

Después, el cuadro de Heliópolis visitará Los Cármenes para medirse al Granada (cuarto) el domingo 27 de octubre (14:00); y el miércoles 30, en jornada intersemanal, recibirá en el Benito Villamarín al Celta (decimoquinto), con el que está igualado (9 puntos) en la clasificación. El sábado 2 de noviembre, el Betis visitará el estadio Santiago Bernabéu (21:00) y con fecha por confirmar todavía (todo apunta al domingo al haber el jueves jornada de Liga Europa), el derbi ante el Sevilla (sexto) en Heliópolis. Es el choque previo al tercer parón. Tras él, llegará a Heliópolis el Valencia. Así, aparece ahora una cuesta en el calendario de un Betis que confía en el trabajo de los jugadores y el cuerpo técnico para ir hacia arriba.

Rubi, que sigue intentando dotar a su equipo de equilibrio y de mejorar las prestaciones defensivas, tendrá ahora que tratar de solucionar la importante baja de William Carvalho, que todo apunta a que estará varias semanas de baja a la espera de ver con los especialistas en lesiones en la columna (hernias discales) qué camino tomar para poder recuperarse.

Guardado y Canales formaron el doble pivote en el último encuentro ante el Eibar, y el Betis siguió sufriendo las llegadas del rival por su falta de consistencia y contundencia en el centro del campo. La opción de Javi García sigue estando presente, Kaptoum, que continúa con su proceso de recuperación, es otra posibilidad, al igual que el canterano Ismael. Y todo, sin obviar el volver al 3-5-2, aunque de momento Rubi sigue fiel al 4-3-3 o al 4-4-2. Varias opciones en pos de que el Betis comience a ganar y escalar puestos en la cuesta del calendario.