Canales podrá jugar ante Osasuna

El futbolista del Betis Sergio Canales podrá jugar este próximo sábado en El Sadar ante Osasuna, después de que este viernes el Tribunal Central Contencioso Administrativo Número 4 de Madrid haya emitido un auto en el que mantiene la suspensión cautelar de los cuatro partidos al futbolista cántabro.

Canales ya cumplió uno, ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, por lo que son tres los que aún debería cumplir, aunque de momento, tras este auto, podrá volver a jugar a la espera de que haya una decisión en firme sobre su sanción.

En la rueda de prensa de Manuel Pellegrini en la previa del choque ante los rojillos, celebrada este viernes por la mañana, el Ingeniero ya señaló que Canales iba en la convocatoria a la espera de ver si se le mantenía la cautelar. "Es una situación que no está al cien por cien definida y veremos qué puede pasar en las próximas horas. El jugador está bien y está citado para viajar con nosotros. Me sorprende que un hecho que no tenía tanta importancia haya tenido tanta trascendencia, indicaba el santiaguino.

Horas después de esa rueda de prensa, y con Canales en la lista de convocados para viajar a Pamplona, Pellegrini ha recibido la buena noticia de contar con el santanderino. Además, también ha viajado Pezzella, recuperado de lesión de tobillo, mientras que Fekir, Sabaly, Víctor Ruiz, Juanmi, éste con fiebre, y Ruibal, que debe sumplir su segundo partido de sanción, son bajas para la cita de este sábado.

La convocatoria al completo está formada por los siguientes jugadores: Claudio Bravo, Rui Silva, Dani Martín, Fran Delgado, Martín Montoya, Pezzella, Luiz Felipe, Édgar González, Miranda, Abner, Guido Rodríguez, Andrés Guardado, Paul Akouokou, William Carvalho, Canales, Joaquín, Rodri, Juan Cruz, Ayoze, Willian José y Borja Iglesias.