Canales: "A seguir compitiendo cada tres días, que es algo maravilloso"

Otro de los protagonistas del Betis que pasó por zona mixta fue Sergio Canales, que en los medios oficiales trató diferentes asuntos del partido.

Victoria

"Sí, la primera parte muy buena. Tuvimos ocasiones para haber marcado algún gol más. En el segundo tiempo nos faltó ir a por el segundo, pero delante teníamos a un buen rival. Ha costado pero hemos sacado el partido adelante. Después del empate reaccionamos. Hemos vuelto a ir por el partido, pero los partidos no son fáciles. No todo es un camino de rosas y cada triunfo cuesta mucho".

Plano personal

"Me he encontrado bien hasta el minuto 60 o 70, cuando he notado que no he entrenado bien estos días. A partir de ahora, a volver a competir cada tres días, que es maravilloso y a seguir para delante".

Conexión con Álex Moreno

"Otras veces también ha salido igual la acción, aunque no de cara a gol pero sí en un pase final. Me entiendo bien con él. Nos da mucho en metros finales. Con los buenos jugadores es más fácil entenderse".

Zenit

"Es una final en casa. Llegamos en esta época en una situación muy buena. Cada partido es una final. Tenemos que seguir como lo estamos haciendo".

Sin amarilla podrá jugar el derbi

"Por esa parte, yo sabía de esa circunstancia. La mayoría de las tarjetas son por protestar. Tenía la boca cerrada, por esa parte bien. Pero ahora pensamos sólo en el Zenit. Ya pensaremos luego en el derbi".