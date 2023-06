Canales y el miedo a expresarse después de un partido

Sergio Canales, jugador del Betis, se ha referido a la sanción de cuatro partidos recibida esta temporada por criticar una expulsión recibida por parte del colegiado Mateu Lahoz y consideró que "por una palabra parecía que había matado a alguien".

"Falta diálogo. Muchas veces tu ves la jugada de una manera, él te explica cómo la ves y te quedas tranquilo. A principio de temporada vienen los árbitros a hablarnos de nuevas normas y demás, y este es un punto importante que podía meterse a partir de este año, conocer su punto de vista de cómo nos ven cuando damos una rueda de prensa. Podría ser un paso importante no centrarse solo en las normas, sino entender ciertos límites", señaló.

"Por una palabra parecía que había matado a alguien, y no era mi intención. Se malinterpretó, se hizo una montaña de algo que no quería que fuese así porque habían pasado dos meses. El diálogo es un paso importante y hay muy poco en este momento", añadió durante su intervención en una edición de Encuentros AFE en la que se debatió sobre la libertad de expresión en el fútbol. Canales destacó la importancia del respeto entre futbolistas y colegiados: "Hay un antes y un después desde lo que me ha ocurrido. Lo más importante es el respeto, debemos ayudar y dar un paso adelante. En este momento el arbitraje es una de las cosas mas difíciles que puede haber en cuanto al fútbol se refiere. Pero considero que siempre he tenido mucho respeto con los árbitros y así me lo han devuelto".

"Lo puntual que me ha pasado este año me ha hecho tener más miedo a expresarme después de un partido. Al acabar un partido nos exponemos a dar una opinión en caliente, pero mientras sea con respeto y no faltando a nadie es importante que podamos dar nuestra versión y debatir cosas. Para eso nos tenemos que abrir unos y otros. Es bueno para el fútbol. Nos tenemos que ayudar y ambas partes tenemos que dar un paso adelante en la libertad de expresión", consideró.

Canales entiende que los futbolistas están ahora más expuestos: "Las personas vemos las cosas de forma diferente, lo que yo diga a una persona le puede parecer más grave que a otra. Es un problema de interpretación. Hay cosas que muchas veces cuesta entender, y si lo humanizásemos todos... Ahora estamos mucho más expuestos y eso lo complica mucho. Hay que mejorar en todos los sentidos para que todo se haga más fácil".

Sin embargo no cree que la solución pase por limitar la opción de hablar en público: "Tenemos que abrir todos la mente, saber que todos queremos que el fútbol crezca. Para eso tenemos que abrir el diálogo con los árbitros. El fútbol no es solo once contra once, es también escuchar la versión del protagonista. Las entrevistas postpartido son fundamentales. Nosotros dependemos de la afición y eso nos ayuda a estar más cerca de ellos".