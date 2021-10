Betis, Canales mueve ya la varita mágica pensando en el Alavés

El Betis aguarda ya la vuelta de Sergio Canales, ese futbolista diferente y determinante que necesitan los verdiblancos en su mejor versión de cara a este segundo tramo de partidos consecutivos que empezará el lunes en Mendizorroza.

Y para esa cita en Vitoria se apunta el centrocampista bético, como dejó bien claro ayer en la entrevista que ofreció en Cope Sevilla: "He empezado esta semana a entrenar y parece que la cosa va a mejor. Estoy realizando todos los entrenamientos y me voy encontrando bien, con energía y confianza para estar el lunes. Fue un poco el año pasado, que acabé forzando los últimos meses. Los últimos partidos acabé fastidiado. Es algo que tiene su tiempo, pero parece que ya lo hemos encarrilado bien. Va mejor la cosa. Lo del Getafe fue más una sobrecarga que noté cerca del tobillo y decidimos parar. Estas dos semanas han venido bien para estar ya al cien por cien. Esta semana he tenido buenas sensaciones y espero llegar de la mejor forma posible para el lunes".

Una muy buena noticia para el Betis es el regreso del 10, que explicó uno de los motivos de por qué no ha empezado la temporada al nivel tan alto que alcanzó el pasado curso tras reaparecer en casa del Levante superando su lesión con España, señalando a su posición en el campo: "Yo me evalúo constantemente. Soy consciente de la importancia de que me necesita el equipo. En aquel tramo lo jugué todo de medio centro, y ahora estoy rotando un poco más. En cada partido el equipo me necesita en una posición diferente y así es complicado sacar el cien por cien de cada jugador. Yo soy consciente de que también habrá partidos en los que mi papel sea secundario y tendré que ayudar en otras facetas".

"Yo al final lo que quiero es ganar. Quiero jugar y donde el equipo más lo necesite. Me puedo adaptar más rápido a otros puestos y compañeros y por eso cambio tanto de posición. No es más cómodo jugar en una posición u otra, sino tener la continuidad de estar en una misma posición para dar más rendimiento. Para mí lo más importante es que el equipo esté al cien por cien. No tengo ningún problema en jugar en cualquier posición", agregó al respecto el futbolista santanderino, al que no le falta razón, ya que jugando en el doble pivote ofreció la campaña pasada un nivel muy alto, mucho más que cuando juega, por ejemplo, escorado a la banda.

Más allá del rendimiento en una determinada posición, lo que no ha perdido Canales es un ápice de ambición. Fekir expresó recientemente que le gustaría jugar con el Betis la Liga de Campeones, y al cántabro le gusta mucho la mentalidad de su compañero: "Yo soy partidario de pensar como Fekir. Nos tenemos que poner objetivos grandes y luchar por ellos. Luego iremos viendo dónde merecemos estar, pero la pelea tiene que ser ésa e ir sin miedo. Los objetivos grandes al final siempre se preparan y nosotros nos queremos preparar para lo máximo este año".

Un año en el que Canales le da importancia a las tres competiciones que juega el Betis, Liga, Liga Europa y la Copa del Rey: "Nosotros nos vamos a preparar para las tres competiciones de la misma manera. A las tres le damos la misma importancia, así lo demuestra el míster haciendo siete u ocho cambio por partido. Todo estamos mentalizados y metidos. Las cosas grandes se consiguen cuanto más importancia tengamos todos".

De esta manera, y siguiendo Manuel Pellegrini con sus habituales rotaciones, Canales podría reaparecer en el encuentro en Mendizorroza, una cita que los verdiblancos continuaron ayer preparando. Entre ellos, Andrés Guardado y William Carvalho, que trabajaron con el grupo con total normalidad tras volver de los partidos con sus selecciones, al igual que Miranda y Rodri. Guido, Pezzella y Bravo serán los siguientes en unirse a un plantel centrado en el Alavés.