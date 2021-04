El vestuario del Betis está mentalizado para llegar a Europa. Ni la racha de cinco empates consecutivos frena la ambición del entrenador y de los jugadores, y así lo ha manifestado Sergio Canales en una entrevista en los medios oficiales del club. "Todos queremos jugar en Europa", ha señalado el cántabro, uno de los líderes de la plantilla.

"Todos queremos jugar en Europa, todos estamos en el Betis con ese objetivo y el proyecto que hay en mente es ese. Estamos peleando por esas posiciones tras un buen inicio, pero después tuvimos una etapa dubitativa donde no sabíamos donde íbamos. El equipo dio un paso adelante y demostró las ganas que tiene de estar en estas posiciones. Estamos donde merecemos y ojalá terminemos lo más arriba posible", ha señalado Canales, que ha comentado cómo está el equipo tras esta racha de resultados: "Al final es verdad que sales para ganar y llevamos cinco empates seguidos. En la mayor parte de los partidos nos quedamos en esa sensación casi de derrota por la sensación del partido. Al final son puntos que después dices 'pues serían muy buenos', pero Villarreal y Real Sociedad pensarán lo mismo de sus partidos. Estamos los tres muy igualados, continuamente sube y baja, y espero que saquemos el máximo de puntos".

También se ha referido Canales a esa conversación con Pellegrini en el túnel de vestuarios de Valdebebas. "Le dije que mis sensaciones eran que estábamos bien defensivamente pero que no estábamos creando peligro. Teníamos que ser un poco más verticales, tirar más. Lo hicimos en la segunda parte, nos exigía más movilidad pero entre todos sumamos siempre para que las cosas salgan lo mejor posible", ha comentado el centrocampista, que considera que el duelo del domingo será distinto: "Son partidos completamente diferentes. Allí hicimos un partido sobre todo defensivamente muy bueno, en ese sentido hemos dado un paso muy grande respecto al inicio de temporada y el domingo será totalmente distinto. Tenemos que proponer mucho más en ataque que el otro día e ir a por los tres puntos", afirmó.

Mediocentro, mediapunta, partiendo desde la banda... Canales ha jugado este año en distintas posiciones. "En banda me cuesta un poco más, me encuentro que es donde más me ha costado entrar en juego en diferentes partidos, donde más me ha costado crear ocasiones por estar escorado, me encuentro más incómodo. En el resto me encuentro a gusto, estando en contento con el balón y tratando de ayudar al equipo", ha indicado el cántabro, que también ha recordado su lesión con la selección: "Era un momento complicado porque todos trabajamos para partidos como esa noche ante Alemania. Era una muestra del trabajo que había hecho hasta entonces pero me lo tomé como un reto, igual que con todas las lesiones que he tenido. Contento por cómo pude recuperar después de las primeras sensaciones que no fueros buenas. Se pensaba en el quirófano los primeros días pero entre todos conseguimos confiar y al final fue de maravilla".

"La ilusión es tremenda, es un trabajo que se hace durante todo el año pero eso queda lejos todavía. Quedan cinco jornadas, lo primero es entrar en Europa y después pensaremos en otra cosa. En cuanto a la confianza del seleccionador ha confiado mucho en mí y estoy muy agradecido, es un lujo jugar con futbolistas de tan alto nivel. Muy orgulloso de que un jugador del Betis pueda ir a la selección. Muy contento por esa parte", ha finalizado Canales al referirse a sus opciones de jugar la Eurocopa.