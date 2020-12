Catalán: "Es injusto que se me haya culpado como único responsable del fracaso de la pasada temporada"

Después de Haro, ha tomado la palabra José Miguel López Catalán dentro del punto tres del orden del día.

"Cinco años desde que presentamos nuestro decálogo, un programa por escrito lleno de contenido, ambicioso que no era fácil de cumplir. Se ha cumplido gran parte del programa. Soy consciente de que debemos mejorar en el punto más importante, el crecimiento deportivo, no estamos donde queremos y debemos estar. No estoy de acuerdo en que esto es un desastre ni que el crecimiento deportivo ha sido cero. Llegamos en Segunda, si nos centramos en las tres últimas temporadas, ha habido una muy buena, una aceptable y sólo una temporada muy mala, la anterior. El mismo hecho que consideremos un fracaso no luchar por Europa es significativo de que hemos crecido", ha indicado el vicepresidente.

"En la temporada actual tenemos un gran entrenador, director deportivo y una gran plantilla. Tenemos que apoyarlo y dejarlos trabajar. No hay que rendirse y sí seguir trabajando, empezando el miércoles ante el Cádiz. Hay que hacer autocrítica, hemos cometido errores, pero todas las decisiones las hemos tomado siempre pensando en el bien del Betis. Crecer es difícil, en todo proceso de crecimiento hay dificultades, cualquier que haya tenido un proyecto lo sabe, el éxito sólo se consigue con trabajo y más trabajo. En estos 5 años me he dejado la piel en este empeño, trabajando sin parar, siempre tratando de tener los mejores profesionales. Esa visión que comparto con Ángel es la que implementamos en el Betis", continuó.

"Es injusto que se me haya culpado como único responsable del fracaso de la pasada temporada. Se han dicho muchas mentiras sobre mí en el último año, pero es rotundamente falso que haya ejercido nunca como director deportivo. Siempre ha sido importante tener esa figura del director deportivo, que las decisiones la tomasen los técnicos. Todos los fichajes se han hecho de esa forma, y el que diga lo contrario, miente. He sido señalado por personas interesadas en atacarme. Nunca he querido ser director deportivo. Me gustaría cerrar cualquier discusión de la salida de Lorenzo. El Betis tiene que ir hacia delante, siempre será reconocido como una leyenda y será bien recibido en su casa. Lo más importante debe ser el bien del Betis. Queda mucho por hacer, pero estamos en el buen camino Necesitamos estabilidad para el que proyecto crezca, sobre todo en lo deportivo", ha concluido.