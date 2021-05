El 'Ingeniero' siempre tiene fe

Manuel Pellegrini Ripamonti ha inyectado a este Betis ese gen competitivo tan necesario en la elite, y al igual que en otros encuentros de la recién finalizada temporada sus pupilos, pese a la adversidad en el marcador, tiraron hacia arriba, sacaron alma y lograron darle la vuelta al marcador para acabar consiguiendo el objetivo de jugar la Liga Europa.

Y es que el Betis fue otro tras el 2-0. La rápida reacción, con ese penalti de Nolito sobre Emerson que Borja Iglesias transformó, hizo que se viera otra mejor versión de los de Heliópolis, la de ese equipo que no pierde la fe hasta el final. Y entonces apareció, por fin en un momento importante, la figura de Nabil Fekir para poner las tablas en el marcador con un gol de falta directa. Y para sellar la remontada, otro en acción a balón parado, esta vez en un saque de esquina en el que Víctor Ruiz acabó mandando el balón al fondo de la red. Alma, corazón, puro Betis. Pero entonces llegó la expulsión en el minuto 76 de Tello, cosa que no hizo poner nervioso a un Betis que plantó sobre el campo un 4-4-1, con Fekir como hombre más adelantado y dos líneas juntas para no dejar espacios a un Celta que en la primera parte y al comienzo de la segunda fue muy superior al equipo de Heliópolis.

El Betis salió intenso en la presión para robar la pelota en campo rival y aprovechar los espacios a los costados, sobre todo al de Kevin, por donde Ruibal intentó percutir sin mucho éxito. Pero los de Pellegrini se encontraron con un rival bien plantado, con la misma intensidad que el Betis, incluso más agresivo a la hora de robar la pelota para salir en transiciones rápidas al ataque. Y, sobre todo, aprovechar la espalda de Miranda con Brais Méndez, los apoyos de Iago Aspas y la movilidad de Denis Suárez, como se vio en la acción del penalti sobre Santi Mina. 1-0 en contra de un Betis atolondrado que espabiló tras el 2-0.

Defensa

El nombre propio en Balaídos, en la zaga, fue Víctor Ruiz, que además de su gol estuvo mucho más entonado que un Bartra que volvió a competir otro claro penalti. Emerson tuvo un bonito duelo con Aarón, mientras que Miranda no tuvo su tarde y la prueba fue que al descanso fue cambiado con Ruibal. No lo dudó Pellegrini y cambió la banda izquierda por completo. También ayudó a la defensa el buen hacer de Bravo, en intervenciones de mérito como en una buena mano a disparo de Iago Aspas.

Ataque

Lo mejor en la parcela ofensiva fue la reacción tras el 2-0. Borja Iglesias, que volvió a lanzar un penalti de forma magistral, marcó para cederle después el testigo a Fekir, con otro gran golpe de falta. Y hasta la zaga aportó en las acciones a balón parado, como fue el caso de Víctor Ruiz. También ayudó en ataque la entrada de Tello, hasta que vio la roja; y de Lainez, que intenta encarar y desbordar siempre con su explosividad.

Virtudes

El carácter competitivo y la fe para darle la vuelta al marcador tras ir perdiendo 2-0.

Talón de Aquiles

La floja imagen mostrada durante la primera parte.