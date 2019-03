Fran Escribá: "El Betis hizo una gran inversión para jugar en Europa"

Fran Escribá se estrenará mañana como entrenador del Celta y en su primera comparecencia previa a un partido, el entrenador valenciano ha resaltado el nivel del Betis, a la vez que ha explicado las claves de lo que espera de su equipo para la cita en Balaídos.

"Me espero a un Betis que le da mucha importancia a la posesión, que acumula mucha gente dentro. Es un equipo que está hecho para luchar por Europa e hicieron una gran inversión para ello. Es un equipo con calidad y dinamismo", aseguró Escribá sobre su rival de mañana. "He visto un grupo alegre, unido y convencido de que van a sacar esto adelante. Son conscientes de que se cometieron errores por el camino pero las sensaciones han sido muy positivas", ha indicado el técnico sobre sus primeras sensaciones con su equipo.

"Como entrenador tengo que ser coherente y es inevitable que tenga que haber cambios. Los aficionados van a ver un equipo reconocible. Estoy convencido de que la afición va a estar con nosotros y mañana los necesitamos. Nos quedan seis partidos en casa y queremos hacernos fuertes aquí. El equipo se va a dejar la vida en estos doce partidos", ha explicado Escribá sobre esa necesidad de obtener puntos en Balaídos. "Lo primero que quiero recuperar es el equilibrio. Sin el mismo, un juego alegre de ataque te crea desequilibrio. Debemos ser un equipo que no dispute el balón por un porcentaje de posesión, sino porque tiene jugadores para jugar bien y que, por sus características, se van a encontrar mejor con balón que sin balón. Eso no está reñido con atacar bien. Nosotros no queremos estar atrás metidos, pero va a haber circunstancias que lo tendremos que hacer. Nuestra labor es saber jugar esos distintos tipos de momentos", ha expresado sobre la forma de jugar de su equipo.

Sobre la ausencia de Iago Aspas, el técnico ha dejado claro que lo quiere en el campo cuando se encuentre al 100%. "Siendo muy importante para nosotros como jugador, a mí lo que me interesa es que se recupere bien y que para los partidos que vaya a estar disponible, que seguro que lo tendremos pronto, vaya a estar perfecto", ha comentado.