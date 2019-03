Hugo Mallo: "Vamos a encontrarnos a un Betis queriendo cambiar su situación"

El Celta estrenará entrenador, Fran Escribá, en el duelo ante el Betis, con lo que se espera a un equipo gallego con un ánimo distinto al de las últimas semanas. Eso sí, Hugo Mallo, capitán céltico, también ha apuntado que espera un Betis con ganas de cambiar su situación, a la vez que ha elogiado la calidad de la plantilla verdiblanca.

"Preferiría que estuviera jugando UEFA y en San Petesburgo, pero no es así. El Betis es un gran equipo, con una plantilla muy alta, puede cambiar jugadores y jugar de tú a tú ante cualquier equipo. Sabemos que en Sevilla se está hablando del entrenador. Todo eso siempre genera revuelo alrededor del equipo. Creo que vamos a encontrarnos un Betis queriendo cambiar su situación", ha indicado el lateral derecho del Celta, que ha resaltado la importancia de la baja de Iago Aspas: "Para nosotros es más que importante. Hace poco dije que era como Messi para el Barcelona. Quien no lo crea así, está confundido. Pero con él también hemos perdido partidos. Iago nos tapa carencias, pero el equipo no es un solo jugador, es una cuestión de todos. Es cierto que queremos dar más, pero no nos han salido las cosas".

La situación del Celta, cerca de la zona de descenso, genera una enorme inquietud en la afición céltica, de ahí que Hugo Mallo apele al realismo para que todo el mundo buscando una reacción. "Por mi cabeza no pasa el descenso, pero hay que ser conscientes de que estamos peleando en una posición que se puede bajar. Hay que tener tranquilidad, serenidad, porque tenemos un gran grupo. Sólo es cuestión de cambiar esa dinámica. A medida que pasan las jornadas estamos fallando ocasiones de distanciarnos, igual que el Valladolid. Si enlazamos dos victorias consecutivas vamos a coger a ese grupo que parece que está más lejos. A todos nos está costando enlazar victorias, pero no podemos pensar en eso, sino sacar la mayor distancia de puntos con el antepenúltimo", finalizó.