Pellegrini, con un puzle en la pizarra

El Betis comenzó ayer a preparar el encuentro ante el Celta con innumerables ausencias. Así, a las ya conocidas bajas de Camarasa, Paul y Montoya, que arrastran diferentes problemas físicos, se les unieron Fekir, Álex Moreno, Aitor Ruibal, Borja Iglesias, Bravo y Pezzella. Y todo, el día después de que el club verdiblanco anunciara que cuenta en sus filas con seis jugadores que han dado positivos en coronavirus y que se encuentran en buen estado realizando el respectivo confinamiento que marca el protocolo, por lo que Manuel Pellegrini tuvo, incluso, que tirar de la cantera para llevar a cabo la primera sesión preparatoria tras el regreso de las vacaciones de Navidad.

Así, el delantero Raúl García de Haro y Marchena participaron con total normalidad en el trabajo preparado por el chileno y su cuerpo técnico, cuyos miembros estuvieron protegidos siempre por mascarillas. Incluso, al propio Joaquín se le vio saltar al terreno protegido, mientras escuchaba la habitual charla previa del Ingeniero al inicio de cada sesión preparatoria para regresar al interior de las instalaciones.

Fekir, Bravo, Pezzella, Álex Moreno, Ruibal y Borja se unieron como bajas a Paul, Camarasa y Montoya

No obstante, no fueron todo noticias preocupantes para Pellegrini en el entrenamiento de ayer, ya que pudo contar ya con Andrés Guardado y, de nuevo, con Sabaly, que finalmente no fue convocado por Senegal para disputar la Copa de África y volvió a realizar un entrenamiento completo con el objetivo de afinar su puesta a punto para regresar este mes de enero a competir al máximo, siendo una opción más para un preparador verdiblanco que ante tantas bajas se le ha presentado un puzle interesante en la pizarra a la hora de ir confeccionando el once para el encuentro de este próximo domingo ante el Celta.

Guardado se unió a sus compañeros y trabajó con normalidad, como Sabaly, que afina su puesta a punto

Y todo, mirando también de reojo a esa cita en Pucela ante el Valladolid correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, por lo que habrá que ir esperando a ver cómo evolucionan esos seis positivos –algunos casos fueron detectados en los días de descanso navideño, indicó el Betis en el comunicado que publicó el pasado lunes por la noche– para ver cómo va componiendo Pellegrini el equipo inicial ante los vigueses, sin obviar una baja muy importante en las filas verdiblancas para ese partido, como es la de Guido Rodríguez, que deberá cumplir un encuentro de castigo por acumulación de cartulinas amarillas. La baja del argentino, y si no llega a tiempo Paul, llevará al técnico bético a meditar de cara a elegir qué jugador actuará por delante de la zaga.

Frente a las innumerables ausencias en la sesión de ayer, Pellegrini contó con Marchena y el punta Raúl

En San Mamés apostó por Édgar, pero otros jugadores como Guardado y William Carvalho también podrían actuar ahí. En la portería todo hace indicar que seguirá estando Bravo, con una zaga compuesta por Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz y Miranda, apareciendo esas dudas en el doble pivote y en la composición de la línea de tres mediapuntas (Canales, Rodri, Rober, Tello, Lainez y Joaquín son opciones para Pellegrini), ya que como referente queda arriba sólo Willian José, al tener Borja Iglesias complicado llegar a tiempo para jugar al estar recuperándose del Covid-19.

Un primer boceto, por tanto, dentro de un puzle que podría contar con alguna pieza más para el Ingeniero en estos días que restan para el domingo.