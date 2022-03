La Liga exige otro esfuerzo

Paul regresa a una convocatoria con Rui Silva entre las bajas

A 19 jugadores desplazó el Betis hacia Vigo para medirse al Celta en Balaídos (16:15), después de que el propio Manuel Pellegrini confirmase ocho bajas para el último encuentro antes de un nuevo parón por los compromisos de las selecciones. La principal novedad fue el regreso de Paul, que no pudo viajar a Alemania al no estar inscrito en la Liga Europa, y que ahora regresó a la expedición bética. Además, y como había comentado Pellegrini en su rueda de prensa, Miranda también formó parte de la convocatoria, después de que ayer se ejercitase con el grupo. No entró en la lista el meta Rui Silva, que no pudo entrenarse tras recibir un fuerte golpe en Alemania. ·Tuvo un golpe muy fuerte en el partido, en un córner. No en el último, sino anteriormente. tiene un edema en la pierna bastante grande que no le permite entrenarse·, aseguró Pellegrini sobre esa molestia de Rui Silva. Tampoco entraron en la convocatoria los lesionados Álex Moreno, Guardado, Tello, Montoya y Camarasa, aunque a los tres primeros se los espera para después del parón de selecciones. Pellegrini también tenía las ausencias de Fekir, sancionado con dos partidos tras su expulsión ante el Athletic, y Aitor Ruibal, que se perderá la cita por acumulación de amonestaciones.