Betis - Celta, todo al verde por un triunfo

Apenas unas horas después del intenso duelo, con derrota, frente al Barcelona, el Betis vuelve a Heliópolis para recibir (21:00) aun Celta metido en problemas con un doble reto: ganar de nuevo en casa, ya que en la Liga no lo hace desde el 16 de octubre frente al Almería, y recuperar ese juego vertical que por momentos se echa de menos esta campaña en un equipo más fiable atrás pero con menos poder ofensivo.

Y ambos objetivos se resumen en una apreciación: falta de gol. Ya hasta Manuel Pellegrini habla de ello, si bien indicó que es algo que no le preocupa especialmente, al menos de momento. Tiene cierta justificación (no toda) entre las lesiones que se han cebado con la gente de arriba y la contraprestación de ser un conjunto más seguro atrás, hasta el punto que el Barcelona se sumó el miércoles a la corta de lista de rivales que le han metido en el campeonato liguero dos o más goles esta campaña (además del Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Valencia, el único que le ha hecho más de dos).

Pero necesita el cuadro heliopolitano dar un paso adelante. Ir de verdad a por el triunfo como hacía antes. Mirar adelante sin descuidar la retaguardia, donde la pareja Pezzella-Luiz Felipe se empieza a consolidar como un muro. Y sus aficionados seguro que lo agradecen, ya que en todas las competiciones no ven ganar a los suyos desde el 3 de noviembre, cuando se impuso por 3-0 al débil HJK en el cierre de la fase de grupos de la Liga Europa. Cierto es que desde la reanudación tras el parón mundialista apenas ha aparecido por Heliópolis, donde no pasó del empate (0-0) frente al Athletic y perdió con el líder Barcelona (1-2), tras empatar en Copa del Rey frente a Osasuna (2-2) para terminar cayendo en los penaltis.

El Betis no gana en Heliópolis desde el 3 de noviembre al HJK; en la Liga, desde el 3-1 al Almería el 16 de octubre

En cualquier caso, como local, en Liga ya son cuatro partidos sin ganar (Atlético, Sevilla, Athletic y Barça), la racha más larga con el técnico chileno en el banquillo, aunque su solidez como local no está ni mucho menos en entredicho (cinco triunfos, dos empates y dos derrotas). Para cambiar esa dinámica Pellegrini deberá hacer cambios obligados en su once inicial, ya que William Carvalho está sancionado: dos partidos por decirle al colegiado: "¡Una vergüenza, una vergüenza! ¡Malísimo!". El mismo castigo que Gabriel Paulista por su patada a Vinicius. Su posición la ocupará Guardado, ya que Canales, que no está a su mejor nivel, rinde aún peor cuanto más retrasa su posición. Sin cambiar de dibujo, puede que otras caras cambien respecto al último choque y en los laterales el chileno apueste por Sabaly y Miranda. Rui Silva se ha ganado el derecho a repetir titularidad, pero en lo que respecta a la portería el preparador bético puede resultar imprevisible.

Fekir trabajó con normalidad y se descartó una lesión, Ayoze podría debutar en Primera División

En ataque, si Fekir está completamente recuperado, no deberían variar las piezas aun con la novedosa entrada en la convocatoria de Ayoze, que podría debutar en la Primera División, ya que tomó rumbo a la Premier desde el Tenerife estando en Segunda División.

El Celta, por su parte, llega con el refuerzo del suizo Haris Seferovic, que cubre la salida de Denis Suárez al Espanyol, aunque el técnico Carlos Carvalhal perdió este viernes al guardameta Marchesín –todos los minutos de Liga ha jugado– por una rotura del tendón de Aquiles durante el entrenamiento. Con un punto sobre el descenso, la temporada del centenario está siendo un calvario para el celtismo, confiado, sin embargo, en no pasar apuros en la segunda vuelta viendo una leve mejoría: de los últimos cinco partidos, ganó dos, incluido el de la jornada pasada con el Athletic, empató dos y sólo perdió 1-0 en Mallorca.

Si Carvalhal arranca con el once que formó en la segunda parte del partido contra el Athletic, el noruego Larsen y Fran Beltrán entrarían por Óscar Rodríguez y Renato Tapia, por lo que Gabri Veiga retrasaría su posición.