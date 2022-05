Catalán, con la máxima ambición

El Betis ha firmado una exitosa temporada con la consecución de la Copa del Rey y la clasificación para la Liga Europa, pero la temporada no ha acabado y los verdiblancos, en los que cuatro partidos que restan para el final del campeonato, buscan el pase a la Liga de Campeones.

Así lo expresó el presidente, Ángel Haro, en la comida de Feria el pasado martes, y ayer fue el turno del vicepresidente, José Miguel López Catalán, quien desde la caseta de Radio Sevilla, en el programa Libre y Directo, expresó su deseo de jugar la Champions: "Estamos de celebración, pero hay que seguir adelante. Esta Feria la hemos cogido con muchas ganas. La Copa del Rey ha ayudado. Estoy muy contento, nos hemos traído a la Feria la calculadora y estamos todos viendo la posibilidad de meternos en Champions. Sería bonito e importante para el club y vamos a ir a por todas".

Pensamiento "El año que nos metamos en la Champions vamos a coger un cohete y no lo vamos a soltar"

Para ello, el dirigente bético entiende que el partido del próximo sábado ante el Barcelona va a ser clave en las aspiraciones heliopolitanas: "Sería importantísimo para el proyecto y el club meternos ahí. Estamos a cuatro partidos y se puede. Se puede hacer el intento de lograrlo. Todo pasa por ganar al Barcelona. Un partido en casa, con la afición a tope y si ganamos restan tres partidos en los que hay que ir ya uno a uno e intentar meternos. La temporada está siendo magnífica, pero no queremos darla por terminada".

Mentalidad "El Betis es el equipo de Primera con más descensos y de eso nos tenemos que olvidar"

Y es que la diferencia, a nivel económico, entre jugar la Liga Europa o hacerlo en la Champions, es muy significativa. "La diferencia, la media en Liga Europa son 15 millones y de media en Champions son 50. Es muy importante. Lo vamos a luchar al máximo, pero si no, estamos en el camino. Todos los años vamos a ir hacia arriba, nunca más mirar hacia abajo. Nunca más descender. El Betis es el club con más descensos en Primera y de eso nos tenemos que olvidar. El año que nos metamos en Champions vamos a coger un cohete y no soltarlo", manifestó el vicepresidente del club heliopolitano, que también dejó claro que el Betis tiene ya diferentes planes realizados, en cuanto a fichajes se refiere, en función de la competición europea que dispute, destacando también el trabajo de la plantilla actual: "Por supuesto que si nosotros nos metemos en Champions la inyección económica es muy alta y eso se va a ver reflejado en el campo. Nosotros siempre estamos en ese límite. En cualquier caso, si no lo conseguimos, el objetivo es mejorar el equipo y lo que estamos haciendo estas últimas temporadas: competir. De las últimas cinco temporadas, tres en Europa. Tenemos mucho trabajo hecho, ahora centrarnos en acabar estos cuatro partidos. Un reconocimiento grande a nuestros jugadores, que son los que nos han traído hasta aquí. Este grupo que funciona debemos mantenerlo. Otra cosa es que puedas meter algún elemento como un plus".

Salto "La media de ingresos en Liga Europa es de 15 millones de euros y en la Champions, de 50"

Por último, desveló que la entidad verdiblanca tiene en mente presentar el próximo mes las ideas a realizar para seguir mejorando el club en todos los niveles. "Vamos a tener un plan estratégico a cuatro años. Lo presentaremos en junio. Espero que los resultados deportivos acompañen", señaló Catalán en un discurso cargado de una exigencia máxima.