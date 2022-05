La Champions, el gran reto

El Betis vive este año la Feria con un sabor muy diferente al de otras temporadas, y así lo pudieron comprobar los jugadores, cuerpo técnico y consejo de administración en el tradicional almuerzo que celebraron este pasado martes en la caseta de la Peña Bética Rafael Gordillo.

Mucha más expectación que en otras ocasiones, los verdiblancos fueron recibidos al grito de "¡campeones, campeones!", fruto de esa Copa del Rey conseguida y de la consiguiente clasificación para la disputa de la Liga Europa la próxima temporada, aunque el club heliopolitano quiere más y desea apurar sus opciones matemáticas, en los cuatro partidos que restan para el final del campeonato, de cara a lograr la clasificación para la Liga de Campeones.

Así lo dejó claro el presidente bético, Ángel Haro, en su comparecencia ante los medios de comunicación previa a la comida: "Estamos muy centrados en conseguir una plaza para la Champions. Es lógico que los béticos disfruten del título y la clasificación europea, pero tenemos opciones matemáticas de Champions y estamos centrados en esos cuatro partidos que tenemos ahora".

"Es una Feria de mucha alegría y felicidad, la que vemos en todos los béticos. Ojalá no sea la última que hagamos de esta forma. Ahora nos centramos en los partidos de Liga, nos jugamos mucho y hay que estar focalizados en estos partidos. Es una Feria muy feliz, con un título y opciones de Champions, desde que estoy de presidente es la que viene uno con lustre mayor", continuó indicando el máximo dirigente del club de La Palmera, que no dudó en recalcar la importancia del encuentro del próximo sábado ante el Barcelona, en el Benito Villamarín, de cara a esas opciones del Betis de lograr un lugar entre los cuatro primeros de la clasificación, pues entiende que un triunfo haría bueno el punto logrado ante el Getafe: “Fue un partido complicado, en el primer tiempo pudimos marcar y en el segundo tiempo bajamos. Pero creo que el partido del Barcelona es clave para que las opciones de Champions puedan materializarse y tener opciones de estar entre los cuatro primeros. El partido del Barça servirá para ver si es bueno el punto o no".

Incluso, expresó Haro que esa cita ante el equipo dirigido por Xavi Hernández llega en un buen momento para el Betis, pese a que los pupilos de Pellegrini han empezado a notar el cansancio por un año tan exigente de partidos: "El equipo está en un buen momento. Es cierto que está más cansado por este final de Liga. El Barça tiene asegurada su plaza en la Champions, no creo que sea mal momento. Es un buen momento".

Cuestionado por el futuro de Pellegrini en el caso de que haya clasificación para la Liga de Campeones, el empresario de Villaverde fue rotundo al responder sobre la continuidad del entrenador chileno: "Sí, no hay ninguna duda de eso". Por último, Haro volvió a recalcar la idea de que los béticos disfruten por todo lo que están viviendo esta temporada mientras los profesionales del club luchan hasta el final por el objetivo de acabar logrando un hueco en la Liga de Campeones: "Recibimos el cariño del beticismo en general. Están felices y satisfechos. Los béticos tienen que estar felices, pero tenemos la responsabilidad de terminar bien la Liga. Tenemos opciones de Champions y nuestros esfuerzos van encaminados a ganar estos cuatro partidos".

Los verdiblancos viven una situación con cierta similitud a la de la temporada 2004-05, cuando lograron el pase a la máxima competición de clubes europeos. Por entonces, el Betis de Lorenzo Serra Ferrer, a falta también de cuatro jornadas, estaba a tres puntos (52) del cuarto clasificado, que por entonces era el Villarreal (55) y finalmente acabó cuarto tras obtener tres victorias (1-0 ante el Sevilla, 1-2 frente al Atlético de Madrid y 3-2 ante el Zaragoza) y un empate (1-1 en Mallorca). Un esprint final extraordinario de aquel equipo bético del balear que ahora intentará emular el del chileno, lo que supondría una excelente noticia para el Betis tanto a nivel deportivo como económico.

Barcelona, Valencia, Granada y Real Madrid es el calendario que tiene por delante el cuadro heliopolitano, que está a tres puntos del Atlético de Madrid (serían cuatro contando que el goal average entre ambos es favorable a los rojiblancos), a seis del Sevilla (serían siete al tener también el goal average particular perdido) y a 8 del Barcelona, próximo rival que visitará el feudo heliopolitano y con el que, de momento, el Betis cuenta con el 0-1 del Camp Nou a la espera de lo que ocurra el sábado para el goal average.

Así, el compromiso ante el Barça, teniendo en cuenta los enfrentamientos que hay entre rivales directos por esa lucha por los puestos de Champions, es de gran importancia para el Betis si de verdad quiere pelear hasta el final por ese objetivo, debiendo ofrecer mejores sensaciones que las mostradas en el Coliseum, sobre todo en la segunda parte, para seguir vivo en ese gran reto de jugar la Champions.