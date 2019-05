El Betis llega a Chattanooga

El Betis ya se encuentra en Chattanooga, donde esta madrugada (01:00, hora española), disputa su segundo y último amistoso, tras el ganado al D.C. United, en su mini gira por Estados Unidos, de donde regresará el domingo para estar ya el lunes en Sevilla.

El Betis se medirá al Chattanooga Football Club, de Tennessee, que en sus redes sociales le ha dado la bienvenida al conjunto verdiblanco, cuyos jugadores han disfrutado estos días de distintos deportes con tradición en norteamérica, como el béisbol.

We're here! CFC is selling tickets to tonight's match against @RealBetis at the @chattamarket STREET FOOD FESTIVAL! pic.twitter.com/WdKd2FNyZU