El Betis, octavo en LaLiga en límite salarial

LaLiga ha comunicado hoy al Betis cuál es su límite salarial, y José Miguel López Catalán, en Radio Marca Sevilla, ha indicado que es de cien millones de euros, ocupando el cuadro verdiblanco la octava posición con respecto al resto de clubes de Primera.

"Nuestro objetivo tiene que estar todos los años en competir por Europa. Consideramos que tenemos plantilla para llegar a Europa. Esta misma mañana en una reunión con LaLiga nos han comunicado los límites de control económico y volvemos a ser el octavo presupuesto a nivel de límite económico. Hay siete equipos que tienen más dinero. Nosotros no lo ponemos nunca como excusas y esos siete equipos tienen cantidades más altas, de casi el doble. El Betis está a unos diez millones del Villarreal. Estamos a 80 millones del Valencia, del Sevilla... y un limite de Liga nuestro de cien millones. No lo podemos obviar. Aun así, no quitamos esa ambición y ese objetivo de que el Betis tiene que entrar en Europa. Nuestro proyecto, en Europa, va a ir creciendo más y más", ha indicado López Catalán.

"Nos hemos quedado muy cerca de esos cien millones. Ese último día estuvimos muy cerca de tener una incorporación. Emre Can es uno de esos jugadores que se llaman top. No nos gusta hablar d nombre propios porque para futuros mercados están encima de la mesa. Pero situaciones de ese tipo de futbolistas las vamos a seguir moviendo", ha agregado el dirigente bético.