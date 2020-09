Uno de los protagonistas en el partido del Betis ha sido Claudio Bravo, que tras el choque ha analizado el compromiso de la siguiente manera.

Justa victoria

"Es importante comenzar la Liga de esta forma, ha sido una semana muy buena. Los entrenamientos son de manera intensa y hemos plasmado la idea del míster. Nos tocó sufrir en algunos pasajes, pero en la primera parte fuimos superiores. El gol es el premio al esfuerzo y nos vamos felices a casa".

El Alavés

"Teníamos claro el estilo de ellos, son fuertes. Ha sido una acción rápida, nos vamos satisfechos, aguantamos cuando había que aguantar y peleamos".

Doble parada

"La segunda no sé ni cómo la he sacado, no hay tiempo para pensar, sino actuar. Hay que ayudar a los compañeros cuando toque".

Confianza

"Habla bien de lo que estamos haciendo, no sólo son importantes los que inician, le dan descanso a los demás. No sólo podemos ser once sino todos los compañeros".