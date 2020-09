El futbolista del Betis Andrés Guardado se perderá el encuentro ante el Alavés debido a que no se ha recuperado de unas molestias físicas. Ya avisó de esta posibilidad Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al encuentro en Mendizorroza.

"Tenemos 27 jugadores, vamos a inscribir 25 que es lo que se puede. Los que no están disponibles son Sanabria, con un pequeño problema en el sóleo, ni Víctor Ruiz, que todavía no ha podido entrenar con normalidad. A Guardado lo analizaremos en las próximas horas por unas molestias pequeñas. Juanmi está suspendido, pero el resto de jugadores están bien", expresó el entrenador chileno, y ayer el jugador azteca no superó unas pruebas médicas que se le realizó, de ahí que tendrá que esperar al encuentro ante el Valladolid para poder disputar sus primeros minutos de la temporada.

Una baja sensible para Pellegrini, que tiene depositadas en Guardado muchas esperanzas de cara a la próxima temporada, como se ha visto en los tres encuentros amistosos que los verdiblancos han disputado este verano ante Cádiz, Almería y Granada.

La lista para Vitoria la forman los siguientes 22 jugadores: Bravo, Joel, Dani Rebollo, Emerson, Montoya, Mandi, Bartra, Sidnei, Geovanni, Álex Moreno, Fran Delgado, Paul, William Carvalho, Guido, Canales, Fekir, Lainez, Joaquín, Aitor Ruibal, Tello, Borja Iglesias y Loren.