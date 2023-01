La convocatoria del Betis para recibir al Barcelona

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la lista de 23 jugadores para el encuentro de este miércoles ante el Barcelona, con las ausencias de Paul Akuokou y Loren.

Paul no se ha entrenado este martes por la mañana con sus compañeros y posteriormente, al ser preguntado por ello Pellegrini, en rueda de prensa, han causado sorpresa sus declaraciones. "Los jugadores están todos disponibles para mañana. Van todos citados a excepción de Paul porque no hemos sabido a día de hoy qué ha pasado con él", ha indicado el chileno, que al ser preguntado sobre si podía dar algún detalle más manifestaba que "no podría explicar mucho más porque no lo sé tampoco". Incluso, ante una pregunta sobre si es posible que salga Paul, el chileno ha vuelto a ser claro: "De suposiciones no hablo. Hoy día la realidad es ésa".

Tampoco ha sido convocado Loren, que ya se encuentra de camino a Las Palmas para convertirse en nuevo jugador amarillo tras el acuerdo alcanzado ayer entre clubes. "Uno siempre trata de estar en contacto, lo único real es que Loren se fue a Las Palmas a día de hoy. El resto no se puede saber. Hablé siempre con él. No le fue bien en el Espanyol. Es un jugador útil, que trabaja bien y tiene que demostrar que puede dar un salto de nivel. Ojalá le vaya bien, aquí nunca nos dio un problema", ha expresado el santiaguino al respecto.

Por último, Juan Cruz, que sigue con su puesta jugando cada vez más minutos con el filial, tampoco ha sido llamado por el chileno para esta cita ante el cuadro azulgrana. La convocatoria al completo es la siguiente: Claudio Bravo, Montoya, Édgar, Guido Rodríguez, Víctor Ruiz, Juanmi, Fekir, Borja Iglesias, Canales, Luiz Henrique, Willian José, Rui Silva, William Carvalho, Pezzella, Joaquín, Guardado, Luiz Felipe, Abner, Sabaly, Ruibal, Dani Martín, Rodri y Miranda.

;