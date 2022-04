Copa y Champions en dosis de ilusión

El 23 de abril se acerca y el beticismo vive con ilusión y expectación esa final de la Copa del Rey ante el Valencia, pero sin obviar el caminar de su equipo en la Liga con ese objetivo presente en el vestuario verdiblanco de luchar hasta el final por volver a jugar la Liga de Campeones.

Todo esto volvió a quedar reflejado este pasado jueves por la mañana en Heliópolis, con unas interminables colas en el Benito Villamarín –fue la imagen del día en verdiblanco– en el primer día de recogida de las banderas conmemorativas para la gran cita copera por parte de los abonados. Y mientras, a pocos metros del estadio, Manuel Pellegrini y sus pupilos trabajaban en la preparación del encuentro en el antiguo Carranza.

El galo deja claro que luchar por jugar la máxima competición europea de clubes es un objetivo

A las diez de la mañana empezaron a abrir las taquillas de la zona de Gol Sur y ya las colas eran interminables. Prácticamente bordeaban por completo el estadio heliopolitano ante la gran cantidad de béticos presentes, en una prueba más de la fe y esperanza que éstos tiene depositadas en su equipo ante la posibilidad de volver a levantar un título 17 años después de aquella noche madrileña en el antiguo Vicente Calderón.

Pero antes de la final de la Copa del Rey, el Betis tiene por delante tres partidos en Liga muy importantes para seguir manteniendo opciones de conseguir una plaza para disputar la Champions. Y una de las voces con más peso en la plantilla, Nabil Fekir, lo dejó claro en una entrevista concedida a AFP y recogida por Le Figaro. "Sería increíble. Realmente. Es una competición prestigiosa, todo el mundo quiere probarla, jugarla. La gente del club me había dicho claramente que era uno de sus objetivos. Tenemos un buen equipo, que se acerca poco a poco a los mejores", indicó la estrella gala, en la misma línea que su entrenador, Pellegrini, quien en sus últimas comparecencias manifestó que la mejor manera de llegar a la final de Copa es competir en la Liga por lo máximo, en ese deseo de estar entre los mejores clubes europeos el curso venidero. "Vamos a intentar estar siempre ahí, al menos todo lo que se pueda y las matemáticas nos permitan. Hay que intentarlo, por lo menos si no se logra no sería un fracaso. Tenemos que salir a pensar en el Cádiz y mantener el nivel futbolístico que estamos mostrando", señaló el chileno en la rueda de prensa posterior el último triunfo en casa ante Osasuna.

Rui Silva no se entrenó ayer por molestias en la cadera y su participación ante el Cádiz se complica

Para ese duelo en tierras gaditanas siguió trabajando ayer el cuadro heliopolitano en Los Bermejales con una sesión matinal de trabajo en la que la principal ausencia fue la Rui Silva. El portero se retiró muy pronto del entrenamiento del pasado miércoles a causa de unas molestias en la cadera que ya le hicieron perderse el último partido antes del parón en Vigo, y en estos momentos, a la espera de evolución, tiene muy complicado llegar a tiempo para el compromiso frente al Cádiz, con el objetivo de que pueda recuperarse perfectamente para encuentros venideros.

Así transcurrió ayer la jornada en un Betis que vive con el pensamiento puesto en el choque ante el equipo de Sergio pero sin perder de vista una final de Copa que tiene al beticismo muy ilusionado en una temporada que, por ahora, pinta muy bien.