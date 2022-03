La confianza de Cordón

El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, mira al futuro con una gran optimismo. Entiende que las bases que está poniendo el club verdiblanco son sólidas y que con estructuras, como la futura ciudad deportiva en Dos Hermanas, la entidad heliopolitana crecerá enormemente.

Así lo expresó ayer en una entrevista en Radio Marca Sevilla: "Estoy ilusionado. Si con dos campos de fútbol se ha logrado lo que se ha conseguido, con tantos jugadores en la élite, no quiero ni pensar cuando tengamos ocho, diez o doce. Para mí va a ser una bomba de relojería. Si logramos mantener al Betis de esta forma, trabajamos en la sombra y hacemos esta gran ciudad deportiva, en cuatro o cinco años será increíble, un crecimiento muy grande. Puede ser el Betis un referente importante en España y en Europa".

Ciudad deportiva "Si con dos campos se ha logrado lo que se ha logrado, no quiero pensar cuando tengamos diez o doce"

La apuesta de Cordón por la cantera es firme y ve en ella una forma en la que el Betis pueda sacar rédito deportivo y económico. Un Betis que el extremeño entiende que una vez que ha dado los primeros pasos para crecer debe seguir caminando: "Los clubes pueden sacar provecho y beneficios con jugadores de la propia cantera a la hora de venderlos. Eso tiene que ser un modelo esté quien esté. Con la nueva ciudad deportiva la apuesta por formar jugadores tiene que ser importantísima. Formar buenos jugadores y formar buenos técnicos. El Betis tiene que ser una universidad del fútbol. Al gigante lo hemos despertado, pero el gigante tiene que caminar y luego tiene que correr".

Apuesta "Esa gran ciudad deportiva va a ser una bomba de relojería; nos permitirá un crecimiento exponencial"

Para ello, Cordón volvió a recalcar su idea de que el éxito del Betis se debe al trabajo grupal que realizan las personas del club y que los cimientos para seguir creciendo son sólidos pese a la austeridad en la economía, cosa que, lógicamente, influye a la hora de acudir al mercado: "Esto es un trabajo en grupo. Los que estamos trabajando somos muchos. Esto es una estructura. Al Betis, podemos contar en tres ventanas, han venido 12 jugadores y los datos económicos dicen que nos hemos gastado 3,5 millones de euros. Eso tenemos a día de hoy, no es una buena gestión económica, pero lo que hay que hacer es mirar que tenemos un equipo en donde van todos a muerte. Tenemos un gran grupo. La idea del club es seguir creciendo. Estamos poniendo las bases para que esto no sea flor de un día. El club tiene que seguir creciendo en economía y en mentalidad, forma, filosofía... Crecer en valores importantes que son los que marcan el camino".

Pensamiento "El Betis tiene que ser una universidad del fútbol; el gigante ha despertado y tiene que caminar y correr"

Un camino de cara a la próxima temporada que está por descubrir, pues dependiendo de la competición europea que juegue el Betis, así será la confección del plantel del curso venidero, aunque siempre con la necesidad de vender presente: "Al final, manejamos parcelas económicas y saber dónde estamos situados es importante. No es lo mismo fichar para jugar la Liga sólo, que Europa y Liga, y más si juegas Champions. Tienes que ir con mucho cuidado a la hora de elegir. Por eso estamos en esa línea de tener todo el trabajo preparado, pero con tranquilidad porque hay que esperar acontecimientos. Es importante saber que el Betis tiene que vender, eso hay que hacerlo. No es lo importante la venta o los que vengan, sino que el Betis siga creciendo en estructuras y en tener una identidad".

Economía "El Betis tiene que vender, pero lo importante es crecer en estructuras y tener una identidad"

Un crecimiento que se viene sustentando gracias a la principal figura del cambio en el Betis, Manuel Pellegrini, que ha sabido sacarle el máximo rendimiento a los mimbres que tiene e inculcarles una mentalidad basada en la exigencia. "Tenemos un entrenador muy especial. Un entrenador que siempre tiene un gen competitivo máximo y siempre inculca una mentalidad ganadora en el campo que sea y ante el rival que sea. Siempre buscamos la victoria desde el primer minuto. Hay una mentalidad ganadora, no tenemos miedo a nadie. Somos un equipo que siempre juega al ataque y quiere ser protagonista con el balón. En estos dos años creo que el equipo se ha equilibrado y el club también. Es un equilibrio estructural del club que se ve reflejado en el equipo", indicó Cordón, que dejó claro que la conexión con el chileno es fluida y constante: "Los entrenadores todos de por sí piden. Manuel lo que quiere es tener una plantilla lo más competitiva posible. Pero no todo consiste en traer jugadores o tener nombres. Para mí lo clave es hacer grupo. En el Betis desde que yo estoy trabajamos en grupo. El entrenador también cuenta mucho y está dentro del grupo de opiniones. No vamos a hacer algo que el entrenador no quiera. La comunicación con Manuel es continua y diaria. Hay plena conexión".