Cordón, entre el Eintracht y los fichajes

El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, ha atendido a los medios de comunicación desde Fráncfort, donde ha analizado tanto el partido de esta noche ante el Eintracht como la situación del mercado de fichajes, con el nombre de Luiz Henrique presente.

Confianza

"Estamos aquí y venimos a buscar la remontada. En la ida no tuvimos el resultado que deseábamos, pero después de ver los acontecimientos del segundo tiempo, en el que ellos podrían haber resuelto la eliminatoria y nos dejaron vivos, venimos aquí con la única idea de ganar. Nuestra misión es ganar aquí".

Igualdad

"El Betis siempre va a ganar en todos los campos y esta no va a ser la excepción. Vamos a ir a por el partido desde el primer minuto y creo que lo vamos a conseguir. Vamos a ver la presión que ellos tienen en su estadio, si es ventajoso para ellos o no. El que meta el primer gol del partido va a ser muy importante".

Fichaje de Luiz Henrique

"Estamos centrados en el partido. Sé que a la afición bética esto le interesa mucho. Viven mucho todo el tema de los fichajes, los jugadores que puedan venir, pero como sabéis yo llevo dos años trabajando y no me habéis oído hablar nunca de ningún jugador. Por respeto a todo, a los jugadores, a los clubes, estamos tratando de no dar estas informaciones hasta que no llegue el mercado correspondiente. Hay una competencia muy importante. Hay que hacer un trabajo continuo".

Sanción a Fekir

"Más que la acción y los dos partidos de sanción, igual que se van dando cursos en la Federación y en el colegio de árbitros de cómo hay que arbitrar las faltas o los agarrones dentro del área, va llegando también el momento de que a los jugadores que dan espectáculo, creo que hay que protegerlos. Todo el mundo sabe de las cualidades de Fekir, así como de otros jugadores similares. Esto es un espectáculo y al final la gente viene al fútbol y paga por ver a este tipo de jugadores, por ver buen fútbol y las cosas que hacen".