Cordón: "Hay que saber que el Betis tiene que vender"

Además de tratar la importancia de la ciudad deportiva, Antonio Cordón ha analizado diferentes nombres propios en cuanto a la confección de la plantilla de la temporada que viene, sin obviar la necesidad de que tenga que haber alguna venta.

Renovaciones de Guardado y Bravo

"Al final el componer un equipo son muchas cuestiones. A veces fallamos y otras acertamos. Hay que fallar lo menos posible. Al final hay que procurar hacer equipo, un equipo de fútbol. Lo principal que teníamos que hacer era que tuviésemos hombre y no nombres y que todo el equipo trabajase en una sola línea. Que todos los componentes sumasen en la medida de lo posible de la misma forma, que no hubiese egos ni disputas en los vestuarios. Hay jugadores desde jóvenes a veteranos. Muchas veces los veteranos la gente dice ‘ya no van a dar más de sí’, pero aportan a nivel mental a la hora de sumar al grupo y de dar valores de esfuerzo y del club a otros jugadores más jóvenes. Hay que hacer siempre una mezcla, y en el Betis hemos dado en la tecla en esa mezcla. Era fundamental hacer grupo y crear un ambiente positivo y eso lo tenemos a día de hoy".

Opinión del entrenador en las renovaciones de los veteranos

"Se tiene en cuenta todo. En el Betis desde que yo estoy trabajamos en grupo. Al final opinan unas personas y otras. El entrenador también cuenta mucho y está dentro del grupo de opiniones. No vamos a hacer algo que el entrenador no quiera. La comunicación con Manuel es continua y diaria. Hay plena conexión".

Luiz Henrique

"El Betis trabaja. Este parón no he viajado, pero en cada parón me gusta escaparme a los lugares y ver fútbol. No conocer un solo jugador, sino más jugadores que tenemos en el radar. La parte humana y profesional de jugadores y el entorno es fundamental. Aprovecho para conocer muchos jugadores y entornos. En Brasil controlamos muchos jugadores. Es un gran jugador, que tiene muy buenas condiciones y por respeto a donde estamos metidos actualmente, a la plantilla, nosotros ahora hablar de jugadores de futuro, espero hablar en verano. Luiz Henrique es rápido, veloz, técnico, joven, con futuro, que tiene buen golpeo de balón y que lo hace interesante para muchos equipos de Europa".

Jugar Champions o jugar en Europa

"Al final, manejamos parcelas económicas y dónde estamos situados es importante. No es lo mismo fichar para jugar la Liga sólo, que Europa y Liga, y más si juegas Chsmpions. Tienes que ir con mucho cuidado a la hora de elegir. Por eso estamos en esa línea de tener todo el trabajo preparado, pero con tranquilidad porque hay que esperar acontecimientos. Es importante saber que el Betis tiene que vender, eso hay que hacerlo. No es lo importante la venta o los que vengan, sino que el Betis siga creciendo en estructura y en tener una identidad".

Continuidad de Joaquín

"Hoy Joaquín estaba entrenando y no estaba el equipo. Yo lo que le digo que cuando a medida que van pasando los años el cuerpo no se queda igual. Esto te demuestra el compromiso y las ganas que tiene. Él está viendo que el club está creciendo, que el club tiene un ambiente espectacular. Que se ha encontrado un grupo espectacular y él no quiere desaprovechar todo esto. En otros años ha sufrido un poco más y ahora que ve que estamos en pleno auge, él quiere dar su granito de arena. Es mi sensación".

William José y Tello

"William José, lo ha dicho él y el presidente, tenemos que sentarnos al acabar la temporada en función de cómo quedemos y decidamos todas las partes. Creo que estamos en una buena sintonía. El jugador está muy a gusto en Sevilla. Es un jugador que estamos consiguiendo que nos dé competitividad en la plantilla y a ver qué sucede. Creo que hay buena predisposición por parte de todos. En cuanto a Tello, tenemos que esperarnos al final de temporada. Tello tiene un currículum y es u jugador cotizado en Europa. Tello creo que está dando muchos partidos buenos y minutos al Betis".

Bellerín

"Héctor vino al Betis porque a él le ilusionaba mucho e hizo gran esfuerzo. Todo va depender de lo que ocurra en este mes y medio, en qué competición europea vamos jugar la próxima temporada y cómo queda el tema económico. Con Héctor estamos contentos y ha encajado bien en el club y vestuario, pero vino por un año. No estamos hablando con el Arsenal todavía en cuanto a futuro".

Vender a Carvalho

"Con William Carvalho el principal trabajo fue recuperarlo. Esto ha sido una parte importante por parte de todo el mundo, que viéramos de lo que es capaz. William es un jugador al cual le queda año y medio contrato. Volvemos a lo mismo. Siempre yo prefiero, si me das a elegir, vender a un jugador por mucho dinero antes que a cuatro por poco dinero. Es más fácil suplir a uno que a cuatro".

Ceballos

"Sigo diciendo lo mismo. Creo que tarde o temprano los caminos del Betis y de Dani Ceballos se cruzarán. No sé cuándo será, pero eso está condenado".

Ventas, ofertas

"Estamos lejos de todo eso. El mercado no se está moviendo todavía. Los clubes esperas a ver cómo acaban la temporada. Hasta que no acabe la temporada y el puzzle se ajuste en todos los sitios no se va a mover nada".