El Betis, en busca de más crecimiento

Ha pasado poco más de un mes desde que el Betis cerrara la temporada 2021-22 con un empate sin goles en casa del Real Madrid, y en la rueda de prensa de aquel partido disputado en el Santiago Bernabéu, Manuel Pellegrini fue claro en su mensaje de cara a los posibles objetivos para la campaña siguiente.

"En los próximos días veremos cuál es la ambición y qué logros se pudieran conseguir. Lo importante es rendir de acuerdo a lo que el hincha del Betis espera y para eso tenemos que dar un paso adelante", indicó el chileno. Después concluía su comparecencia ofreciendo su punto de vista sobre el hecho de las posibles salidas que se podrían dar ante la situación económica del Betis y los refuerzos que llegarían: "Eso lo tienen que decir los directivos, no me corresponde a mí. Los jugadores que puedan salir, como los que puedan llegar, son especulaciones. Partiremos ahora pensando en la próxima temporada y en base al plantel y la realidad presupuestaria podremos hacernos una idea futbolística para ver a qué aspiramos". Un discurso directo del Ingeniero en su objetivo de avanzar en el crecimiento de un Betis en el que existe por ahora un compás de espera en cuanto a incorporaciones y marcha de jugadores (los que no cuentan y las posibles ventas), algo que debe ocurrir, a priori, a lo largo del verano.

A la espera de más movimientos con la apertura oficial del mercado el próximo 1 de julio, el mensaje lanzado por la entidad verdiblanca, mediante sus dos principales rectores, es de que el Betis siga creciendo con un equipo que aseguran será mejor que el de este último curso. No obstante, habrá que esperar al inicio de la temporada 2022-23 para ver cómo se ha traducido esa ambición del club de La Palmera en la confección definitiva de la plantilla para una temporada muy exigente, con cuatro competiciones por delante, en la que los verdiblancos tienen depositadas muchas esperanzas.

Sobre todo, en la Liga Europa, donde el Betis espera superar esa barrera de los octavos de final y a partir de ahí soñar; y en la Supercopa de España, con la posibilidad de obtener un nuevo título. Y todo sin olvidar ese gran reto y deseo que tiene Manuel Pellegrini –de ahí que espere un mejor equipo el próximo curso– para la Liga, como es jugar la Champions con el Betis; y la defensa del título de la Copa del Rey conseguida este año.

Todo ello en un calendario comprimido por la disputa del Mundial de Catar (del 21 de noviembre al 18 de diciembre). La Liga comenzará el viernes 12 de agosto y concluirá el domingo 4 de junio y, por tanto, no habrá fútbol en Primera entre el miércoles 10 de noviembre y el jueves 29 de diciembre. Además, sólo habrá un parón por partidos de selecciones internacionales (fin de semana del 24 y 25 de septiembre), por lo que entre semana tomará protagonismo la Fase de Grupos de la Liga Europa, que se sorteará el próximo 26 de agosto.

La primera jornada de la misma se disputará el 8 de septiembre, la segunda el 15 de septiembre, la tercera el 6 de octubre, la cuarta el 13 de octubre, la quinta el 27 de octubre y la sexta y última el 3 de noviembre. La fase de eliminatorias llegará ya en 2023, con la ronda de play off para octavos de final (16 y 23 de febrero), la disputa de dichos octavos (9 y 16 de marzo), los cuartos (13 y 20 de abril), las semifinales (11 y 18 de mayo) y la gran final de Budapest (31 de mayo).

En cuanto a la Supercopa de España, en la que el Betis se enfrentará al Barcelona en una de las semifinales, ésta se disputará el 13, 14 y 15 de enero, recuperando los participantes la jornada de Liga perdida por la disputa del torneo el 1 de febrero. Y en cuanto a la Copa del Rey, los equipos que juegan competiciones europeas entrarán en 1/16 de final, previstos para el 3, 4 y 5 de enero.

En definitiva, un calendario muy diferente al habitual, con mucha carga de partidos antes y después de la cita catarí. Por eso, la planificación para el curso 2022-23 adquiere un plus de importancia para el Betis a la hora de confeccionar un plantel de garantías. Una plantilla que sea capaz de cumplir con las expectativas creadas después de una campaña tan exitosa en pos de seguir con el crecimiento que lleva el Betis desde que Manuel Pellegrini tomara las riendas hace dos años. Mientras, la afición responde en la campaña de abonos a la espera de ver que su equipo quiere más crecimiento.