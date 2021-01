Ceballos: "Cuando me fui del Betis no perdí dos o tres años de mi carrera, lo tomo como un aprendizaje"

El ex futbolista del Betis Dani Ceballos, ahora en las filas del Arsenal, ha ofrecido una entrevista a la agencia EFE en la que ha rememorado su pasado y su salida del conjunto de Heliópolis.

"Hay gente que puede creer que cuando me fui del Betis perdí dos o tres años de mi carrera, pero no. Lo tomo como un aprendizaje. No jugué todo lo que quería, pero lo que yo aprendí de Luka, de Toni, de Casemiro, de Isco... Te hace ser mejor jugador y que tu nivel suba. Fue una decisión correcta", deja claro el utrerano.

Ceballos no esconde nunca su sentimiento bético, como ha reflejado en muchas ocasiones en sus redes sociales, pero también es firme en su pensamiento de repentirse de su salida del Betis para comenar una nueva etapa en el Real Madrid, donde por ahora no ha podido asentarse.

Incluso, en los dos últimos veranos, siempre ha estado su nombre ligado a una posible vuelta al equipo verdiblanco, aunque de momento esto nunca ha terminado de cuajar.