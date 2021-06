Betis, un futuro con miradas diferentes

El Betis anunció ayer su vuelta al trabajo para el 5 de julio, con los primeros reconocimientos médicos, pero dos jugadores, Dani Martín y Víctor Camarasa, no han parado de trabajar desde que acabara LaLiga para recuperarse, definitivamente, de sus respectivas lesiones con el objetivo de llegar en un buen momento de forma al comienzo de la pretemporada.

Sin embargo, la situación de ambos jugadores es totalmente distinta y miran al futuro con perspectivas diferentes, pues el centrocampista continuará en el Betis y el portero saldrá cedido en forma de minutos ante la alta competencia que existe en estos momentos en la portería bética.

"Estoy mucho mejor. Poco a poco se ve la luz al final del túnel. Es la cara fea del fútbol. Este año me ha tocado vivirla. Creo que psicológicamente y físicamente me ha ayudado mucho a crecer. He pasado por dos lesiones muy difíciles en el mundo del fútbol como son el tobillo y la rodilla porque es lo que más sufre. Ahora ya estoy prácticamente recuperado de la rodilla y viendo la luz. Todavía me queda un mes para estar a tope, pero ya voy cogiendo ritmo y sensaciones en la rodilla. Quiero que todo vaya bien, que la rodilla vaya bien y que no se me hinche. Me gusta verme así, disfrutar de lo que es el césped y de lo bonito que es el fútbol", comentó ayer Dani Martín en los medios oficiales del club verdiblanco, sobre su estado en estos momentos.

Incluso, el portero asturiano expresó su deseo de poder hacer algo importante en el cuadro heliopolitano en un futuro a largo plazo: "Me encantaría triunfar en el Betis. Es por lo que lucho todos los días, por lo que entreno. Es para eso para lo que he venido, si no, me habría quedado en mi casa estudiando. Juego al fútbol para triunfar. Es cierto que las cosas no me han salido bien de momento, pero tengo plena confianza de que el momento me va a llegar y de que voy a triunfar aquí. Nunca he tenido momentos en los que haya pensado en tirar la toalla". No obstante, Dani Martín aguarda un nuevo destino, pues todo apunta a que saldrá cedido en busca de minutos: "Donde me diga el club que tengo mi sitio, ahí iré. Daré el máximo como siempre lo intento dar. Soy un mandado".

Por otro lado, Camarasa, que también suma cargas importantes de trabajo en estos días, en la ciudad deportiva, aguarda con mucha ilusión el comienzo de la pretemporada para ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini como uno más, olvidando ya su lesión de rodilla. Incluso, Antonio Cordón, en la presentación de Sabaly como jugador del Betis, resaltó la importancia de la vuelta de Camarasa al equipo: "Para este año tenemos el fichaje más importante y del que nadie ha hablado, que es Camarasa, que es muy importante".

De esta forma, Dani Martín y Camarasa afrontan con muchas ganas el comienzo de la pretemporada, aunque sus situaciones son muy diferentes. Dos perspectivas distintas tras dejar atrás el sufrimiento pasado con las lesiones que han sufrido.