Algo más que falta de pegada (0-1)

El Betis Deportivo, en un partido donde no ofreció mala imagen, volvió a pagar su falta de acierto ante la portería rival para caer derrotado no sin polémica arbitral, ya que los verdiblancos se quejaron mucho de la actuación de Martínez Montalbán.

Primero, al no señalar con empate a cero y antes del gol albinegro un penalti sobre Kike Hermoso y, después, al reclamar fuera de juego en la acción que acabó en el tanto de Cubillas en el minuto 72. Antes, en la primera parte, los verdiblancos tuvieron sus ocasiones fruto de un juego alegre, pero no tuvo Raúl su mejor tarde ni el resto de atacantes verdiblancos y el marcador no se movió.

De esta manera, al descanso se llegó con el empate a cero inicial y en la segunda parte el choque siguió con el marcador equilibrado hasta que llegaron las dos acciones polémicas que acabaron marcando la cita.

Ya con 0-1, el Castellón se defendió con mucho orden para frenar las acometidas de un Betis Deportivo que volvió a encajar una nueva derrota con la que da otro paso atrás en busca del arduo objetivo de la salvación.