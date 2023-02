La ausencia de pólvora (0-0)

El Betis Deportivo sumó su séptimo empate de la temporada en un encuentro ante el Recreativo en el que ofreció mejores sensaciones que su ponente, estando siempre más cerca de ganar que un cuadro onubense que pese a ser segundo en la tabla no ofreció su mejor versión.

En los primeros compases, el partido fue igualado debido a la intensa lucha que llevaron ambos equipos en el centro del campo, pero con el paso de los minutos fue el filial bético el que dio un paso al frente para intentar acercarse al área de un Recre que sólo buscaba generar peligro con alguna salida rápida a la contra.

Fue Assane el delantero que más inquietó a los visitantes fruto de su buen entendimiento con su compañero Kevin Carlos, llegando la ocasión más clara de toda la primera mitad en el minuto 43. Los verdiblancos montaron una clara contra con superioridad numérica por medio de Kevin Carlos, que le cedió la pelota a Assane para que remata a gol, luciéndose el meta onubense Rubén Gálvez.

A la vuelta del descanso, el Betis Deportivo siguió en la misma línea de la primera parte y fue incluso un paso a más. La presión alta de los de Aitor Martínez permitía a los heliopolitanos recuperar con facilidad la pelota ante un Recreativo que era incapaz de quitarse de encima el acoso de su rival. Así, llegaron de nuevo varios acercamientos de peligro para el filial, pero Assane no estuvo acertado de cara a gol y también se encontró con el buen hacer del meta blanquiazul.

Pese al dominio bético, en el minuto 64 llegó la jugada de más peligro del Recre con un centrochut de Chinchilla que estuvo cerca de sorprender a Fran Vieites. Un escaso bagaje para el Decano, que pronto empezó a mover el banquillo ante un Betis Deportivo que en los minutos finales del encuentro volvió a buscar con ahínco la portería albiazul. Sin embargo, los delanteros del filial no tuvieron su día ante el gol y el marcador no se movió. Un punto que no dejó un mal sabor de boca en un cuadro heliopolitano que se encuentra en mitad de la tabla intentando mantenerse alejado de los puestos de descenso.