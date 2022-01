Édgar: "Tenemos hambre, hay ganas de hacer algo grande este año"

Sin hacer ruido, pero demostrando valía en un constante crecimiento. Así se puede definir el rendimiento de Édgar González (Sant Joan Despí, 01-04-1997) en su regreso al Betis, tras un buen año en el Oviedo. Convenció en pretemporada a Manuel Pellegrini y ahora ha aprovechado las oportunidades que éste le da para ser un fijo en el once, donde demuestra más experiencia y madurez en su fútbol para ayudar a su equipo a lograr cotas altas, dejando claro, también, en cuanto a su ampliación de contrato, que quiere seguir vinculado al club de Heliópolis muchos años. Así, sencillez, humildad y ambición es lo que desprende el joven central verdiblanco desde el otro lado del teléfono, mientras atiende la llamada de Diario de Sevilla.

–Tiene contrato hasta 2023, pero ¿cómo se encuentra en estos momentos su más que probable renovación?

–Mi ilusión y objetivo es estar aquí mucho tiempo. Es algo que no llevo yo, sino mis agentes. Yo prefiero centrarme en jugar la cantidad de partidos que tenemos. Mis agentes saben que mi voluntad es quedarme aquí, que estoy muy feliz en el club. Me siento apoyado por la afición y disfruto en el estadio. Mi deseo es estar aquí muchos años más.

–Su prioridad es clara...

–Con el club hay buena sintonía. Puede haber otros intereses o cosas de otros clubes, pero así se lo he transmitido al club y a mis agentes, que soy feliz aquí y no creo que vaya a haber problemas en este tema de mi renovación.

Exigencia "La afición está muy ilusionada y eso nos da más presión para ganar, pero esa presión me gusta"

–Renovó antes en julio de 2020, pero salió al Oviedo y volvió como cuarto central, pero ahora mismo es titular. ¿Cómo asimila usted todo eso tan rápido?

–Es verdad que el momento de irme al Oviedo fue una decisión difícil. Tenía la ilusión de quedarme tras renovar. Venía del año del debut y tuve protagonismo. Quería quedarme aquí, pero viéndolo todo un año más tarde, el de Oviedo fue un año positivo para mí. La Segunda División es una categoría muy fuerte. Y mentalmente me sirvió para hacerme más fuerte y mejorar cosas que necesitaba. Yo quería ir a un sitio donde fuese a jugar mucho, donde sentirme importante para volver aquí y tener opciones. Sabía que volvía en una situación en la que no iba ser fácil quedarme, cuatro centrales, el pivote como posición cubierta... Pero venía a ganarme la confianza del míster y salió bien. Intento eso, cada vez que tengo la oportunidad de jugar, demostrar que puedo estar aquí.

–¿Habló Pellegrini o alguien de su cuerpo técnico con usted?

–Es un poco consecuencia de los entrenamientos y partidos. Me sentía bien físicamente y cuando se estaba acabando el mercado me comunicó el club que me iba quedar en la plantilla y que iba a segur aquí todo el año. Que me había ganado esa posibilidad de ganarme un hueco y tener minutos, que es difícil en este equipo por la competencia que hay.

–¿En qué cree que ha crecido y en qué debe mejorar?

–Siempre mejoramos. Cada año mejoramos, y más siendo tan jóvenes. Yo, al final, llevaba sólo 13 partidos en Primera cuando me fui al Oviedo. Lo que más mejoré fue en experiencia, en competir al máximo nivel durante 40 partidos y coger experiencia en situaciones de juego. Y físicamente me noto mejor. Creo que he mejorado en todo, en aspectos físicos y tácticos. Pero aún me queda mucho por mejorar y quiero seguir mejorando en muchos aspectos, como por ejemplo el juego ofensivo. En ataque puedo rematar más de lo que remato, me está costando marcar mi primer gol en Primera. Puedo aportar al equipo cosas por mi altura y mis condiciones.

Doble satisfacción "Además de resultados hacemos disfrutar a la afición, pero queda mucho y se puede elevar más el nivel"

–Y jugando de central zurdo se le ve muy cómodo…

–En el fútbol base siempre jugaba de central y muchos años de central zurdo. Es una posición donde jugaba desde pequeño. Me siento igual de cómodo en la derecha que en la izquierda.

–¿Y esas dotes de mando tan buenas?

–Eso lo llevo un poco dentro, también. En la posición en la que juego es necesario hablar para poder ordenar al equipo desde atrás. El central siempre tiene que tener un poco la voz de ordenar la defensa. Cuanto más partidos juegas, más autoridad tienes para ayudar a tus compañeros.

–Esa chilena en el derbi…

–La verdad que me dio rabia, después del partido, que no hubiera entrado, pero lo bueno es que ganamos y quedó como anécdota. No sé si tendré otra oportunidad de hacer un gol de esa manera y más en un derbi. Vi bastantes veces repetidas esa acción.

Unidad "Estamos bien físicamente por las rotaciones y porque todos los jugadores nos sentimos importantes"

–¿Cómo vivió el equipo ese derbi y cómo afronta ahora el duelo ante la Real Sociedad?

–Al final nos sentimos como la afición. Somos conscientes de que estamos haciendo un año muy bueno. La afición está ilusionada y eso nos da más presión para ganar, pero esa presión me gusta. El derbi lo encaramos con responsabilidad y mucha ilusión, con ganas de cambiar lo que pasó en Liga. Nos quedamos con uno menos y el partido pasó a dominio de ellos. Pero esta vez salimos de forma totalmente distinta y futbolísticamente fuimos superiores en las dos partes del partido. Eso nos dio una moral y fuerza para los encuentros posteriores ante el Alavés y el Español, que han sido muy completos en ataque y defensa. Un gol encajado y ochos a favor. Partidos redondos. Ése es nuestro objetivo, seguir haciendo disfrutar a la gente. Ahora llegan los cuartos de Copa, pero para nosotros es una final y haciendo lo que estamos haciendo tendremos opciones.

–¿Puede ser el Betis el equipo que mejor juega en Primera ahora mismo?

–No sé si es el mejor equipo, hay otros que juegan muy buen, pero nosotros sabemos que estamos haciendo un año muy bonito, porque además de resultados estamos haciendo disfrutar a la gente. El equipo hace disfrutar a la afición y ésta te transmite que está deseando que llegue el día del partido para ir al Villamarín. Sentimos que estamos bien, que tenemos los partidos siempre donde queremos. El otro día en el campo del Espanyol empezamos perdiendo, pero en el campo teníamos la sensación de tener el partido controlado y que podíamos remontar. Pero ahora no nos podemos relajar con lo que se ha hecho, hay que mantener el nivel e incluso aumentarlo.

Madurez "La experiencia en el Oviedo fue buena, ahora quiero mejorar en la faceta ofensiva y hacer goles"

–¿Tiene hambre este Betis?

–Sí, y se ve en el campo. Hay mucha hambre y muchas ganas de conseguir algo grande este año. Lo llevamos diciendo desde el principio y lo vamos cumpliendo en el campo. No sirve de nada decirlo y después no demostrarlo, pero con nuestro fútbol y forma de jugar vamos a por el partido siempre. Habrá partidos que saldrán mejor y otros peor, pero siempre salimos así, a ganar. Ahora tenemos una semana larga para trabajar el partido ante la Real, que es importante y bonito, y lo afrontamos con la máxima responsabilidad.

–¿Físicamente se os ve muy bien, cómo trabajáis ese aspecto?

–Sobre todo en semanas largas se pude trabajar aspectos físicos. Pero en un año con tantos partidos la clave es que ha habido rotaciones y que todos los jugadores nos hemos sentido importantes. Rotaciones y que todos hemos aprovechado la oportunidad siempre, así el equipo ha sabido mantener el nivel. Eso hace que a estas alturas estemos así de bien a nivel físico.

–Y en cuanto al cambio de mentalidad, ¿cuál ha sido la clave?

–El mensaje es ir partido a partido. Salir siempre a por los tres puntos y después, a medida que avanza la temporada, ver dónde estamos. Y en esta situación apostamos a todo y hay que ir a por todo.

Compromiso "El Betis me dijo al final del verano que iba a seguir e intento aprovechar las oportunidades"

–¿Sois conscientes en el vestuario de que tenéis una ocasión para hacer historia?

–Nos ilusiona todo. Hace mucho que el Betis no gana la Copa y podemos estar en semifinales, que sería bonito jugar con nuestro campo lleno, con un gran ambiente. Europa la tenemos por ahora un poco aparcada hasta que llegue el cruce ante el Zenit, pues todos sabemos lo que se luchó el año pasado para entrar en esta competición y será una eliminatoria especial, pero espero también que tengamos más. En Liga luchamos por entrar en la Champions, que hace años que el Betis nos va. Estamos en todas las competiciones, ahora viene lo importante y hay que dar un plus.

–Un mensaje a los béticos…

–Que sigan transmitiéndonos ese apoyo que nos hace volar en casa y también sentimos fuera y que vamos a luchar por todo.