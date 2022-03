Édgar: "La virtud de este equipo es dar la cara cada tres días"

Feliz tras su anunciada renovación con el Betis hasta 2025, Édgar no se distrae. Ni la ilusión de la final de la Copa del Rey cambia el discurso del defensa bético. "La virtud de este equipo es dar la cara cada tres días", aseguró en la televisión oficial del club.

"Va a ser un día muy especial, puede ser histórico para el club, pero antes hay partidos importantes para estar en Champions o en Europa. La vamos a vivir con intensidad pero antes tenemos partidos importantes", comentó Édgar, que continuó analizando cómo afronta el Betis este sprint final de la temporada: "El bético lo que quiere es que ganes la Copa, pero también cada partido. La virtud de este equipo ha sido afrontar cada partido al máximo, así hemos rendido en todas. Es la virtud de este equipo, dar la cara cada tres días. Eso no va a cambiar, trabajamos para el partido que viene y ahora es Osasuna".

Y es que Édgar ha vivido desde dentro el crecimiento deportivo del Betis. "El club lleva años, desde que llegué, que no para de crecer. Desde mitad del año pasado la dinámica futbolística es increíble en cuanto a trabajo y resultados. Es un vestuario muy responsabilizado en lo que hace, la intensidad con la que se trabaja la sabemos los que estamos en el día a día. Es un proyecto ilusionante para los que estamos dentro, ganar la Copa, pelear la Champions en la Liga y jugar en Europa el año que viene", comentó el catalán, que repasó lo sucedido desde su fichaje por la entidad verdiblanca: "Hace cuatro años tuve la oportunidad llegué para el filial pero con el sueño de debutar en el primer equipo. Mi objetivo era volver y estar en esta plantilla. Estoy contento por haberlo logrado y por haber ampliado el contrato tres años. También con la responsabilidad de devolver la confianza al club y a la afición. Cada entrenamiento para mí es un aprendizaje y cada partido vale para sumar experiencias. Al Betis lo he vivido siempre con cariño, he estado cómodo en el club y en la ciudad. Es una sensación especial, defender esta camiseta con la historia que tiene, la gente cómo lo vive".

Además, Édgar repasó su ascenso al primer equipo. "En el fútbol base estuve de central, con Rubi debuté de pivote, me sentí cómodo, y luego en el Oviedo jugué ahí. La posición de central es la que domino más, pero lo que quiero es estar disponible donde sea", indicó el catalán, que también agradeció la confianza de Pellegrini: "El míster tiene un bagaje importante, es una referencia para aprender, escuchar lo que dice, los consejos que da. Desde pretemporada me ha transmitido la confianza, corregir cosas y crecer como jugador. Me ha dado oportunidades para seguir mejorando y tener experiencia. Es una talla mundial y se nota en el respeto".