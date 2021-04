El Betis no estuvo solo en Elche, pues a pesar de que los aficionados no pueden entrar todavía en los estadios la Peña Bética de Elche no quiso dejar la oportunidad de animar a su equipo e hizo acto de presencia en los alrededores del Martínez Valero para ver llegar a la expedición verdiblanca en autobús.

De esta manera, los béticos de la localidad ilicitana hicieron buena muestra de su beticismo y acudieron a recibir a su equipo dentro de las medidas de seguridad que ha que cumplir en estos tiempos de pandemia por el coronavirus.

La peña 'Manque Pierda' y el descampado favorito de #ElDíaDespués. pic.twitter.com/kqVxwPgISD — El Día Después en Movistar+ (@ElDiaDespues) April 5, 2021

Incluso, antes del partido, la Peña Bética de Elche fue recibida por el club mediante las figuras de Rafael Gordillo y el consejero Rafael Muela en una jornada muy bonita para dicho grupo de béticos que pese a vivir lejos de Sevilla sienten de cerca a su equipo.