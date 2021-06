Emerson, adiós con el Betis en el corazón

El Betis hizo ayer oficial la salida de Emerson al Barcelona. El cuadro azulgrana se queda en propiedad con el brasileño a cambio de nueve millones de euros y un 20% de una futura venta a favor de los verdiblancos, en una operación que siempre ha estado interrelacionada con la de Miranda, aunque a ambos clubes les ha interesado separarlas a nivel contable.

"Tal y como estaba previsto en el acuerdo entre el Real Betis y el FC Barcelona, el jugador Emerson de Souza pasa a pertenecer a la disciplina azulgrana a partir del 1 de julio. El Real Betis se reserva el 20% de una futura venta del internacional brasileño", indicó en un comunicado el club verdiblanco, que agradeció al brasileño su excelente trabajo en las filas del equipo bético: "El Real Betis desea a Emerson lo mejor en su futuro personal y profesional, recordándole que siempre tendrá su casa en Heliópolis".

El propio Emerson, posteriormente, en una entrevista en los medios oficiales del club de La Palmera, se mostró emocionado a la hora de despedirse del beticismo: "Mejoré mucho como persona y como futbolista. Tengo muchos amigos ahí dentro. No fue una decisión fácil. Hablamos del Barcelona, pero el Betis fue un club en el que empecé en Europa y me duele mucho el corazón por este momento. Aficionados, directivos, jugadores… tengo cariño por todos. Me emociono cuando hablo del Betis porque me aceptó de la forma en la que yo era antes y luego me convertí en un jugador muy bueno, todo lo que soy ahora se lo debo al Betis. Fue un momento duro y el Betis siempre estará en mi corazón".

"Cuando hablo del Betis siempre se me viene la afición a la cabeza. Nunca había jugado en ningún club europeo y cuando llegué veía un cariño de la gente conmigo que no era normal. Yo firmé un contrato en mi mente de que tenía que hacerlo al cien por cien por el cariño de la gente. Intenté siempre hacer bien mi trabajo, pelear para poner al Betis donde merece estar", añadió el brasileño desde la concentración de su selección.