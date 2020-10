Emerson, desde que llegara en el mercado de invierno de la temporada 2018-19, se ha hecho dueño y señor del costado derecho de la defensa del Betis.

Su rendimiento ha ido creciendo en función de sus buenas condiciones en ataque y por mejorar sus prestaciones defensivas, de ahí que en estos momentos sea el segundo futbolista de la plantilla con más valor en el mercado (25 millones, según transfermarkt), sólo superado por Fekir (32) e incluso por delante del hombre de moda en los de Heliópolis, Sergio Canales. En este sentido, el crecimiento del caché del lateral brasileño ha pasado en apenas tiempo de los tres millones a multiplicarse por casi nueve, en una evolución muy positiva para un futbolista que otro verano más ha vivido con la incertidumbre de su futuro siempre presente.

Emerson ha estado entre los planes del Barcelona para una posible repesca antes del próximo verano (es cuando finaliza el plazo de su cesión en el Betis) con el fin de ocupar el puesto dejado por Nelson Semedo o para formar parte de alguna operación en cuanto a una posible venta, con clubes siempre al acecho como el Inter, el Milan o incluso de la Premier, como el Everton y el Tottenham. Sin embargo, en el Betis siempre han estado muy tranquilos con respecto a la continuidad del jugador nacido en Sao Paulo, demostrando seguridad sobre un asunto que en la Ciudad Condal siempre levantó muchas especulaciones, tras la compra conjunta de ambos clubes por el ex jugador del Atlético Mineiro.

El club de Heliópolis siempre se mostró tranquilo sobre la continuidad del paulista

Recientemente, en los últimos días del cierre del mercado de fichajes, Antonio Cordón, director deportivo de la entidad verdiblanca, cerró cualquier posibilidad de que Emerson abandonara la disciplina bética rumbo a Barcelona. "Emerson es jugador del Betis. La verdad es que no nos planteamos absolutamente nada. Como cualquier club del mundo, ante una oferta extraordinaria o irrechazable de cualquier jugador... Pero actualmente es imposible", indicó el extremeño en los micrófonos de Canal Sur Radio.

También el presidente del club verdiblanco, Ángel Haro, comentaba el pasado mes de junio en una entrevista en Radio Marca Sevilla, que no se produciría la salida del jugador paulista: "No contemplo la salida de Emerson. El tío está fuerte, está entrenando bien... De forma unilateral no contemplo su salida. Tenemos una buena relación con el Barça. Luego, si hay una opción que es buena para el chico y para todos se pone encima de la mesa, se hablará en su momento".

Finalmente, y como era de esperar, Emerson seguirá otra temporada en un Betis donde se encuentra perfectamente adaptado desde que llegó. Su carácter alegre y divertido no va reñido con sus ganas de seguir mejorando cada día y con su compromiso con el conjunto verdiblanco, siendo un futbolista muy regular y apreciado por sus compañeros en el vestuario. La pasada temporada disputó un total de 33 encuentros de Liga, con tres goles y seis asistencias, y de los cinco encuentros que van en este campeonato ha jugado tres completos, 64 minutos ante el Real Madrid tras ser expulsado y la ausencia por sanción en la cita ante el Getafe en el Coliseum. De esta forma, el caché de Emerson se ha revalorizado gracias a su buen rendimiento en un Betis donde continúa siendo titular indiscutible.