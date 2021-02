Emerson: "Cuando tú ves hoy un partido del Betis ves que el Betis tiene un equipo de verdad"

El futbolista del Betis Emerson ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco en la que ha tratado varios temas.

Trayectoria en Copa y LaLiga

"Estamos creciendo mucho. Para mí es un orgullo ver al equipo así. Y personalmente estoy mejorando a cada vez más tanto en defensa como en ataque".

La plantilla

"No son once o doce jugadores. Tenemos una plantilla muy buena en todos los sitios y eso es fundamental para todo el año. Tenemos jugadores importantísimos, a un nivel muy alto, si no estás fuerte te quitan el puesto".

Partidos ante Athletic y Barcelona

"En el partido contra el Athletic fuimos muy superiores en todos los aspectos, pero el fútbol te relajas un minuto un balón y cambia el partido. Pero para mí es importante la marcha del equipo. Contra el Barcelona jugamos un partido importante, tienen a Messi que te cambia un partido, pero lo importante es que vamos mejorando como equipo".

Partido en Villarreal

"Un partidazo, nosotros sabemos lo difícil que es jugar contra ellos. Nosotros tenemos en la cabeza que es un partido clave para nosotros si queremos estar ahí arriba tenemos que sacarlo adelante. Sabemos cómo tenemos que jugar. Tenemos que estar concentrados en todos los balones, porque en una jugada te pueden hacer daño".

Mejora personal

"Tengo personas que trabajan conmigo que me dicen en lo que mejoro o no. Siempre quiero estar ahí arriba y para eso debes trabajar mucho. Jugamos basados en números, el año pasado empecé con números mejores y ahora vamos buscando ir creciendo. Lo que más me dicen es que debo mejorar en defensa, en ataque voy muy bien".

Aprendizaje con Pellegrini

"Lo que más habla conmigo es sobre defender. Él sabe que voy bien en ataque. Me dice que tengo que elegir mejor cuando ir o no para arriba y en defensa me dice que tengo que ser más consistente. Tengo que trabajar eso y trabajar cada día para que no me pase más veces".

El equipo más sólido desde 2021

"Cuando tú ves hoy un partido del Betis ves que el Betis tiene un equipo de verdad, todos defendemos y atacamos, antes no. Cuando todos defendemos con compromiso es muy difícil que nos metan un gol".